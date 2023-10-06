Küçükçekmece'de Stajyerlere İş Güvenliği Eğitimi Verildi

Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanlık binası Çok Amaçlı Salonu’nda stajyer öğrencilere yönelik ‘’Kurum içi Adaptasyon, İş Sağlığı ve Güvenliği’’ eğitimi düzenledi.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde düzenlenen eğitime, belediye bünyesinde stajını sürdüren 104 öğrenci katıldı. Küçükçekmece Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı Yakup Yıldız öğrencilere; iş kazası, meslek hastalığı, uyulması gereken kurallar, acil durum önlemleri gibi konularda ayrıntılı bilgi verdi. Çok sayıda stajyerin katıldığı eğitim sonunda, öğrenciler anlatılan konular ile ilgili sınava tabi tutuldu.

Yakup Yıldız: Hem çalışanlara hem işverenlere sorumluluklar düşüyor

Amaçlarının iş kazalarının azaltılması ve ortadan kaldırılması olduğunu vurgulayan Yakup Yıldız, ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği konusu hem çalışanlara hem de işverene ciddi sorumluluklar yüklüyor. Meydana gelen iş kazalarının %88’ini güvensiz davranışlar oluşturuyor. Stajyer öğrencilerimizin çoğu ilk kez iş tecrübesi ediniyor ve dolayısıyla iş güvenliği hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Bu noktada işveren işyerinde önlemler almalı, çalışanları bilgilendirmeli. Diğer yandan çalışanlar ise aldıkları eğitimler ve talimatlar doğrultusunda kendilerinin ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür’’ dedi.