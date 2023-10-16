Küçükçekmece'de personele e-i̇hale eğitimi

Stratejik Yönetim ve Araştırmalar Derneği uzmanı tarafından, 4734 Kamu İhale Kanunu ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde verilen ‘E-İhale’ eğitimi, 2 gün boyunca devam etti.

Eğitimde; elektronik ihale, doğrudan temin, sözleşme, elektronik eksiltme ve mevzuatlarda yapılan değişiklikler personele uygulamalı olarak gösterildi. Personel, ihalelere ilişkin şikayet ve itiraz sonucu şikayet başvurularına ilişkin getirilmiş kurallar ile uygulamada karşılaşılması muhtemel uyuşmazlıklara ilişkin bilgilendirildi.