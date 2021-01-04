KÜÇÜKÇEKMECE’DE ONLINE SANAT EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Geleceğin sanatçılarını yetiştirmeyi amaç edinen ve bu yöndeki çalışmalarına hız kesmeden devam eden Küçükçekmece Belediyesi’nin ücretsiz olarak hayata geçirdiği Güzel Sanatlar Akademisi dersleri online platformda devam ediyor. Microsoft Teams üzerinden 16 farklı sanat dalında verilen derslere şu ana kadar 407 öğrenci katıldı.

Sene başında ders materyallerini temin eden öğrenciler, Microsoft Teams üzerinden Temel Sanat Eğitimi, Ebru, Resim, Güzel Sanatlara Hazırlık, Minyatür, Tezhip, Sanat Tarihi, Desen Tasarımı, Osmanlı Türkçesi, İnce Kağıt Oymacılığı (Katı'), Klasik Cilt, Seramik, Hat, Sanat ve Enstalasyon Atölyesi, Kaligrafi, Çini, Kağıt Konservasyonu’ alanlarında haftada 6 gün boyunca ders görüyor.

“Pandemi nedeniyle, derslere online olarak devam ediyoruz ”

Kültür ve sanat kurslarını online olarak sanatseverlerle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Kent kültürü insanları bir araya getirir ve birlikte yaşam imkânı sunar. Toplumlar bilgi toplumuna dönüşürken, asıl gelişimin kültür sanat ile olacağı ve toplumları ileriye taşıyacağı bir gerçektir. Bir bireyin sanatla iç içe olması hem ruhuna hem de kültür gelişimine ve değişimlerine uyum sağlaması açısından önem taşımaktadır. Pandemi döneminde de Küçükçekmecelilerin mağdur olmaması için sanat eğitimlerimize online olarak devam etme kararı aldık” diye konuştu.

Güzel Sanatlar Akademisi yöneticisi Hakan Dağlı da, “16 sanat branşı ile uzaktan eğitime uygun müfredat geliştirerek sistemli ve disiplinli bir sanat eğitimi veriyoruz. Sanat eğitimlerimizin pandemi nedeniyle kesintiye uğramaması en büyük amacımızdı. Bu nedenle online olarak Microsoft Teams üzerinden derslerimize devam ediyoruz. Ön çalışmayı sıkı bir şekilde yaptığımızdan dolayı öğrencilerimiz aynı kalitedeki eğitimlerine devam edebiliyorlar’’ dedi.

Ücretsiz Akademik Sanat Eğitimleri

Gençlere ve yetişkinlere yönelik derslerin düzenlendiği Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenciler, seramik sanatından, minyatür sanatına, resim sanatından, sanat tarihine, kaligrafi sanatından, güzel sanatlara 16 farklı branşta alanında uzman eğitmenlerden ders alıyor.