Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE’DE ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR BAŞLIYOR

Küçükçekmece genelinde, resmi ve özel okullarda eğitim gören ilkokul, ortaokul ve üniversite öğrencileri ile öğretmenler için düzenlenen ödüllü yarışmalara başvurular başladı. Küçükçekmece Kaymakamlığı, Küçükçekmece Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen yarışmalar, bu yıl 6 kategoride gerçekleştirilecek.

İSTANBUL 30.09.2022, 11:50
KÜÇÜKÇEKMECE’DE ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR BAŞLIYOR

Ödüllü yarışmalar; Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla "resim" yarışması, ‘’Ata’ya özlem’’ konulu şiir okuma yarışması, ilçedeki yaratıcı fikirlerin keşfedilmesi için ‘’inovasyon’’ yarışması, hız ve doğru karar verme becerisinin ölçülmesi için ‘’yap-boz" yarışması ve ‘’mangala’’ turnuvası kategorilerinde düzenlenecek.

Başvurular online yapılacak

Yarışmaya Küçükçekmece’deki resmi, özel her kademedeki okullarda görev yapan tüm öğretmenler ve ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri katılabilecek.  Yarışmalar sonunda dereceye girenler en az 1000 TL, en çok 3000 TL ile ödüllendirilecek. Yarışmaların jürisi ise öğretmenler, akademisyenler, sanatçılar ve hakemlerden oluşan alanında uzman bir ekipten oluşuyor.

Yarışmaların son başvuru tarihleri şöyle;

Ata’ya Özlem Şiir Okuma Yarışması: 28 Ekim 2022

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Konulu Resim Yarışması: 31 Mart 2023

İnovasyon Yarışması: 3 Mayıs 2023

Yap-Boz Yarışması: 14 Aralık 2022

Mangala Turnuvası: 22 Aralık 2022

#KÜÇÜKÇEKMECEDE ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR
Yorumlar (0)
23
açık
Namaz Vakti 30 Eylül 2022
İmsak 05:28
Güneş 06:52
Öğle 12:59
İkindi 16:18
Akşam 18:56
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 18
2. Barcelona 6 16
3. Real Betis 6 15
4. Athletic Bilbao 6 13
5. Osasuna 6 12
6. Villarreal 6 11
7. Atletico Madrid 6 10
8. Real Sociedad 6 10
9. Valencia 6 9
10. Mallorca 6 8
11. Girona 6 7
12. Rayo Vallecano 6 7
13. Celta Vigo 6 7
14. Getafe 6 7
15. Sevilla 6 5
16. Almeria 6 4
17. Espanyol 6 4
18. Real Valladolid 6 4
19. Cadiz 6 3
20. Elche 6 1