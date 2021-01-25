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KÜÇÜKÇEKMECE’DE HASTA, ENGELLİ VE YAŞLILARA ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ SÜRÜYOR

Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, yardıma ihtiyacı olan Küçükçekmecelilere destek olmak amacıyla mevcut kaynaklarını ve imkânlarını en etkili biçimde kullanan Küçükçekmece Belediyesi hasta, yaşlı, özel gereksinimli ve engelli vatandaşlara yönelik sağladığı ulaşım hizmetini sürdürüyor. Bu kapsamda 2020 yılı boyunca 5 bine yakın vatandaşa ulaşım desteği verildi.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HASTA, ENGELLİ VE YAŞLILARA ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ SÜRÜYOR

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “İlçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sosyal yardımları hızlı, adil ve sürekli bir şekilde alabilecekleri, görmezden gelinmedikleri bir sistem kurmayı hedefledik. Bu kapsamda engelli ve yaşlılarımızın ücretsiz ulaşım hakkına sahip çıkıyor, ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ulaşım sıkıntılarını çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Önümüzdeki süreçte de yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlarımız için konforlu ve sağlıklı bir şekilde ulaşım desteği sunmaya devam edeceğiz. ” diye konuştu.

Hasta vatandaşların sağlık kuruluşlarına nakilleri sağlanıyor

Ücretsiz evde bakım ve evde sağlık hizmetleriyle yaşlı, hasta ve engelli vatandaşları hayata bağlayan Küçükçekmece Belediyesi, özel donanımlı 3 hasta nakil ambulansı, 1 hasta nakil vasıtası, 4 yardımcı sağlık personeli ve 4 taşıyıcı personelle son 1 yılda 1.665 hastanın sağlık kuruluşlarına naklini gerçekleştirdi. Diyaliz tedavisi gören hastalara da haftada 3 gün muhtelif hastanelere tedavileri için araç tahsis edildi.

Belediyeye gelen yaşlılar evlerine bırakılıyor

2020 yılında belediyeye gelen 65 yaş üstü 822 vatandaşa araç tahsis edilerek, belediyedeki işlemleri birim personeli eşliğinde yapıldıktan sonra evlerine ulaşımı sağlandı.  804 özel gereksinimli ve engelli vatandaşın sağlık kuruluşlarına ulaşımları sağlanırken, kanser tedavisi (kemoterapi ve ışın), koah tedavisi, fizik tedavi, yaşlılık ve diyaliz gibi sebeplerle tedavi alan 1.144 hastaya tedavi merkezlerine gidiş ve gelişleri konusunda haftada 5 gün hizmet verildi.

Taziye ziyaretleriyle 704 haneye masa, sandalye, araç desteği sağlandı

Küçükçekmece Belediyesi 2020 yılında 704 taziye evini ziyaret ederek, masa, sandalye araç desteği verdi. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki engelli araç tamir ve bakım atölyesi ile engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıran Küçükçekmece Belediyesi, atölyede, 1 yılda 200 engelli aracının bakım, tamirat ve tadilatını ücretsiz gerçekleştirdi.

Ulaşım hizmetinden faydalanmak isteyen 65 yaş üstü, hasta, yaşlı, özel gereksinimli ve engelli vatandaşlar 444 4 360 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilirler.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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