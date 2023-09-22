Küçükçekmece'de Enerji Dolu Spor Festivali: Yarış, Kazan, Eğlen!

Alt Başlık: 485 Sporcu, 105 Takım ve Unutulmaz Anlar

Küçükçekmece Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Göl Kenarı Sahil Parkı Spor Festivali, katılımcılara ve izleyenlere görsel bir şölen sundu. Bu etkinlikte toplam 105 takım ve 485 sporcu, iki gün süresince zorlu rekabetin içinde yer aldı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'den Ödül Töreni

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, festivalin heyecanını gençlerle birlikte yaşayarak, müsabakalar sonrası dereceye giren yetenekli sporculara madalya ve kupa takdimini gerçekleştirdi.

Çeşitli Spor Etkinlikleri ve Yoğun Katılım

Bu festival, Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün organizasyonuyla ikinci kez düzenlendi. Plaj voleybolu, mini voleybol, ayak tenisi ve 3x3 sokak basketbolu gibi farklı ve keyifli spor dallarında yarışmalar yapıldı. Küçükçekmeceli sporseverler, turnuvalara olan ilgilerini yoğun bir şekilde gösterdiler. Profesyonel hakemlerin gözetiminde yapılan müsabakalarda kadın ve erkek kategorilerindeki sporcular, dereceye girebilmek için kıran kırana mücadele ettiler.

Çocuklar Unutulmadı: Eğlence Dolu Aktiviteler

Festivalin bir diğer yıldızı da çocuklardı. Şişme oyun alanları ve yüz boyama gibi eğlenceli aktivitelerle çocuklar, festival boyunca keyifli zaman geçirdiler.

Kemal Çebi: "Küçükçekmece, Spor ve Kültürel Etkinliklerle Anılmaya Devam Edecek"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, müsabakalara dikkat kesilerek ve minik katılımcılarla da zaman geçirerek, organizasyonu yakından takip etti. Başkan Çebi, "Bu tür etkinliklerle komşularımızla buluşmak ve sohbet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Tüm katılımcılara ve sporculara teşekkürlerimi sunuyorum. Küçükçekmece, spor, sanat ve kültürel faaliyetlerle adından söz ettirmeye devam edecek," şeklinde konuştu.