Küçükçekmece'de Doğan Bebeklere Yenidoğan Seti Hediye

Küçükçekmece Belediyesi, yeni doğan sevinci yaşayan ebeveynlerin mutluluklarına ortak olmak ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla bebek sahibi olan ailelere “yenidoğan bebek seti” hediye ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği proje kapsamında başvurulara istinaden şimdiye dek 2 bin 90 adet bebek seti dağıtımı yapıldı.

Başkan Kemal Çebi: Sosyal projelerle Küçükçekmecelilerin yanında olmayı sürdüreceğiz

Küçükçekmece’de her anlarında vatandaşların yanında olmayı hedeflediklerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bu projeyle, Küçükçekmecemizin en küçük üyesini hediyelerle karşılarken, ailelerimizin sevincine de ortak oluyoruz. Yenidoğan bebek setiyle anne babalarımızın yüzlerini güldürdüğümüzde bizler de mutlu oluyoruz. Şimdiden bebeğini kucağına alan tüm anne babaları tebrik ediyorum. Sosyal projelerle Küçükçekmecelilerin yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

İnsan odaklı yatırım ve projeleri hayata geçiren Küçükçekmece Belediyesi, ilçede hayata merhaba diyen minik bebeklere yeni doğan seti ile ‘hoş geldin’ diyor. Paketin içeriğinde, bir bebeğin ilk doğduğu andan itibaren ihtiyacı olan kıyafetler, çorap, battaniye, biberon, emzik, dijital ateş ölçer, tırnak makası, 20’li bebek bezi, ıslak mendil ve bebek çantası gibi malzemeler yer alıyor.

Başvurular online gerçekleştiriliyor

0-3 aylık bebeklerin ihtiyaç duyduğu temel malzemelerden oluşan bebek seti için anne baba adayları başvurularını 444 4 360 numaralı Küçükçekmece Belediyesi çağrı merkezlerinden ya da online olarak web sitesinden gerçekleştiriyor. Başvuru için, ilçe içerisinde ikamet edip, bebeğin kimlik başvurusu yapılmış olması şartı aranıyor. Ebeveynlerden biri, kimlik bilgileri ve bebeğin kimlik bilgileri ile başvuru yapabiliyor. Yenidoğan bebek seti, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından ailelerin ikamet adreslerine teslim ediliyor.