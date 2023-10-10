  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Küçükçekmece'de Doğan Bebeklere Yenidoğan Seti Hediye

Küçükçekmece'de Doğan Bebeklere Yenidoğan Seti Hediye

Yayınlanma:
Küçükçekmece'de Doğan Bebeklere Yenidoğan Seti Hediye
Küçükçekmece Belediyesi, yeni doğan sevinci yaşayan ebeveynlerin mutluluklarına ortak olmak ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla bebek sahibi olan ailelere “yenidoğan bebek seti” hediye ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği proje kapsamında başvurulara istinaden şimdiye dek 2 bin 90 adet bebek seti dağıtımı yapıldı.

Küçükçekmece Belediyesi, yeni doğan sevinci yaşayan ebeveynlerin mutluluklarına ortak olmak ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla bebek sahibi olan ailelere “yenidoğan bebek seti” hediye ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği proje kapsamında başvurulara istinaden şimdiye dek 2 bin 90 adet bebek seti dağıtımı yapıldı.

Başkan Kemal Çebi: Sosyal projelerle Küçükçekmecelilerin yanında olmayı sürdüreceğiz

Küçükçekmece’de her anlarında vatandaşların yanında olmayı hedeflediklerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bu projeyle, Küçükçekmecemizin en küçük üyesini hediyelerle karşılarken, ailelerimizin sevincine de ortak oluyoruz. Yenidoğan bebek setiyle anne babalarımızın yüzlerini güldürdüğümüzde bizler de mutlu oluyoruz. Şimdiden bebeğini kucağına alan tüm anne babaları tebrik ediyorum. Sosyal projelerle Küçükçekmecelilerin yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

İnsan odaklı yatırım ve projeleri hayata geçiren Küçükçekmece Belediyesi, ilçede hayata merhaba diyen minik bebeklere yeni doğan seti ile ‘hoş geldin’ diyor. Paketin içeriğinde, bir bebeğin ilk doğduğu andan itibaren ihtiyacı olan kıyafetler, çorap, battaniye, biberon, emzik, dijital ateş ölçer, tırnak makası, 20’li bebek bezi, ıslak mendil ve bebek çantası gibi malzemeler yer alıyor.

Başvurular online gerçekleştiriliyor

0-3 aylık bebeklerin ihtiyaç duyduğu temel malzemelerden oluşan bebek seti için anne baba adayları başvurularını 444 4 360 numaralı Küçükçekmece Belediyesi çağrı merkezlerinden ya da online olarak web sitesinden gerçekleştiriyor. Başvuru için, ilçe içerisinde ikamet edip, bebeğin kimlik başvurusu yapılmış olması şartı aranıyor. Ebeveynlerden biri, kimlik bilgileri ve bebeğin kimlik bilgileri ile başvuru yapabiliyor. Yenidoğan bebek seti, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından ailelerin ikamet adreslerine teslim ediliyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
Şişli Kültür Envanteri Projesi’nin ikinci ayağı tamamlandı
Şişli Kültür Envanteri Projesi’nin ikinci ayağı tamamlandı
Silivri Sayalar'da Biber Şenliği Düzenlendi
Silivri Sayalar'da Biber Şenliği Düzenlendi
İstanbul'da Tartışmalı Arazi Projesi İptal
İstanbul'da Tartışmalı Arazi Projesi İptal
İstanbul'daki 20 İlçe Elektrik Kesintisine Dikkat: İşte Kesinti Saatleri!
İstanbul'daki 20 İlçe Elektrik Kesintisine Dikkat: İşte Kesinti Saatleri!
İstanbul’da Çocuklarla Gezmenin Püf Noktaları: En İyi Mekanlar Nerede?
İstanbul’da Çocuklarla Gezmenin Püf Noktaları: En İyi Mekanlar Nerede?
Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi Çocuk Şenliği'nde Samida Gurubuyla Unutulmaz Bir Müzik Gecesi
Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi Çocuk Şenliği'nde Samida Gurubuyla Unutulmaz Bir Müzik Gecesi
İBB'nin Öncü Projesi: İstanbullulara Ücretsiz Meme Kanseri Gözetim Hizmeti!
İBB'nin Öncü Projesi: İstanbullulara Ücretsiz Meme Kanseri Gözetim Hizmeti!