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Küçükçekmece'de Cumhuriyet kupası tenis turnuvası yapıldı

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Küçükçekmece'de Cumhuriyet kupası tenis turnuvası yapıldı
Küçükçekmece Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla sporcuları, Soyak Olimpia Kent Sitesi’nde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası’nda bir araya getirdi.

9 kategoride gerçekleştirilen turnuvaya toplamda 191 sporcu katıldı. Turnuvada tenisçiler eleme maçlarına çıkarak bir üst tura yükselmek için kıyasıya mücadele ederken, keyifle vakit geçirdi.

Turnuva sonunda dereceye girenlere kupa ve madalyalarını Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Faysal Güler ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi birlikte verdi. Tüm katılımcılara spor çantası, suluk, havlu, mat, direnç lastiği vb. malzemelerden oluşan spor çantası hediye edildi.

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