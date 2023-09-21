Küçükçekmece'de Belediye Personeline Temel İlk Yardım Eğitimi

Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından, Belediye Binası Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen eğitimde Kızılay ekiplerinden Eğitmen Kübra Keleş ve Yunus Emre Karadeniz, personele ilk yardımın temel uygulamaları ve temel yaşam desteği gibi hayati önem teşkil eden konularda teorik ve uygulamalı olarak bilgi verdi.

Karadeniz: İlk yardım konusunda herkes bilinçli olmalı

Kızılay eğitmenlerinden Yunus Emre Karadeniz, ‘’İlk yardım konusunda herkes bilinçli olmalı, müdahalelerin doğru olması çok önemli. Bu sebeple iki gün süren eğitimde uygulamalı ve teorik eğitimler gerçekleştirdik. Teorik eğitimlerde kanamalar, kırık, çıkık, bayılma ve kalp krizi gibi olaylar; uygulamalarda ise heimlich manevrası ve rentek manevrası gösterildi. İnsan hayatı için önem arz eden ilk ve acil yardım teknikleri konusunda personele ayrıntılı bilgi verdik’’ dedi.

İlk yardımcı kimlik kartı verilecek

Eğitime katılanlar, iki günün ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olmaları halinde ilk yardımcı kimlik kartına sahip olacak ve ihtiyaç halinde ilk ve acil yardım da bulunma yetkisine sahip olacak.