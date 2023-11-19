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Küçükçekmece’de 4 kişi böcek ilacından zehirlendi

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Küçükçekmece’de 4 kişi böcek ilacından zehirlendi
Küçükçekmece’de böcek için ilaçlama yapılan binadaki 4 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece’de böcek için ilaçlama yapılan binadaki 4 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Fatih Mahallesi Profesör Doktor Aziz Sancar Caddesi’ndeki 5 katlı binadaki bir dairede, böcek için ilaçlama yapıldı. İlaçlama sonrası apartman sakinleri gelen kötü koku nedeniyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri zehirlenme şüphesiyle 4 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Esnaf Recep Sak, binada yapılan ilaçlamadan bazı kişilerin etkilendiğini söyledi.

İncelemelerin ardından bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

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