Küçükçekmece'de 100.Yıl Etkinlikleri Başladı

Kentin cadde ve sokaklarını bayraklarla donatan Küçükçekmece Belediyesi, bir hafta boyunca farklı etkinliklerle devam edecek 100. yıl coşkusunu, 29 Ekim’de sevilen sanatçı Cem Adrian konseriyle doruğa çıkaracak.

Etkinlikler ilk olarak Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi öğrencilerinin hazırladığı “2. Yüzyıla Merhaba” dinletisiyle 25 Ekim’de başlayacak.

100. yıla armağan 3 özel sergi

Küçükçekmece Belediyesi, 100. yıla armağan 3 özel sergiyi sanatseverlerle buluşturacak. Bir asrın sanatsal serüvenine ışık tutan duayen sanatçılar, Cumhuriyetin 100. yılı onuruna, 100 eserini Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Sanata Yön Verenler” başlıklı sergi bir araya getirecek. Cumhuriyet yüzyılına armağan edilen sergi, 50 usta sanatçının 14 farklı branştaki eserlerine ev sahipliği yapacak.

“Bir Çift Mavi Gözün Işığında“ sergisiyle 90 yaşındaki sanatçı İbrahim Küçükenez, son dönem eserlerini Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde meraklılarıyla buluşturacak. Yedi yaşında Mustafa Kemal Atatürk ile tanışan sanatçının hayatını ve sanatını şekillendiren Atatürk’ün portrelerini Küçükçekmece’de sergilenecek.

Yener Korkmaz’ın 15 yıllık çalışmalarının ürünü olan “Bandırma Vapuru, Paşabahçe Vapuru” gibi 16 ayrı başlıktan oluşan ve kendi tasarımı olan gemi modelleri ise Belediye Başkanlığı Binası’nda açılacak olan ‘Vira Vira’ sergisinde yer alacak.

Cumhuriyetin çocukları 100. yılı coşkuyla karşılayacak

Küçükçekmeceli öğrenciler, ilçedeki Bilgi Evleri’nde 100. yıl kutlamalarına hazırlanıyor. Kentteki 7 Bilgi Evi’nde öğrenciler Atatürk ve Cumhuriyet konulu gösteriler hazırlayarak, 100. yılı coşkuyla karşılayacak. Halkalı’daki Gençlik Gelişim Merkezi Kütüphanesi ve Kuşlu Çocuk Kütüphanesi’nde yazar Hafize Çınar “Atatürk’te Bir Zamanlar Benim Gibi Bir Çocuktu” başlıklı söyleşiyle çocuklar ve gençlerle bir araya gelecek.

Sporcular farklı branşlarda mücadele edecek

100. yıl Cumhuriyet Turnuvaları kapsamında ilçedeki Soyak Olimpiakent Sitesi, tenis turnuvasına ev sahipliği yapacak. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde ise Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası’nda sporcular en iyi hamleyi yapabilmek için kıyasıya yarışacak.

Cumhuriyet’in sesi, kentin dört bir yanında yankılanacak

Kutlamalar kapsamında, 27 Ekim Cuma günü Saha Çözüm ekibi ile birlikte bando ekibi meydanlarda ve caddelerde, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına vatandaşları davet edecek. İlçedeki tüm kültür merkezlerinden “Cumhuriyet” temalı sesler yankılanırken, Cumhuriyet'in 100. yılına özel videolar, görsel ve içerikler ilçedeki AVM’lerde gösterime sunulacak.

Etkinlik Programı:

’’2.YÜZYILA MERHABA’’ DİNLETİSİ

Yer: Müzik Akademisi

Tarih: 25 Ekim 2023

Saat: 19.00

‘’SANATA YÖN VERENLER’’ RESİM SERGİSİ

Yer: Galeri Cennet - CKSM

Tarih: 27 Ekim 2023

Saat: 18.00

BİLGİEVLERİ CUMHURİUET KUTLAMASI

Yer: Sefaköy Kültür Merkezi

Tarih: 27 Ekim 2023 Saat: 17.00

HAFİZE ÇINAR ‘’ATATÜRK’TE BİR ZAMANLAR BENİM GİBİ BİR ÇOCUKTU’’ Söyleşi

1. Yer: Gençlik Gelişim Merkezi Kütüphanesi

Tarih: 28 Ekim 2023

Saat: 12.00

2. Yer: Kuşlu Çocuk Kütüphanesi Saat: 14.00

CUMHURİYET TENİS TURNUVASI

Yer: Soyak Olimpia Kent

Tarih: 29 Ekim 2023

Saat:14.00

CUMHURİYET KONSERİ

Yer: Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi

Tarih: 29 Ekim 2023

Saat: 20.00

CUMHURİYET KUPASI SATRANÇ TURNUVASI

Yer: Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi

Tarih: 4-5 Kasım 2023