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Küçükçekmece zabatasından okul önlerinde denetim

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Küçükçekmece zabatasından okul önlerinde denetim
Küçükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki okul çevrelerinde seyyar satıcılık ve trafik yoğunluğuna yönelik sıkı denetim başlattı.

İlçenin farklı noktalarındaki ilk ve ortaokul çevrelerinde sabahın erken saatlerinde görev yerini alan zabıta ekipleri, araç trafiğini aksatmayacak şekilde öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçişlerini ve okullarına ulaşmalarını sağlıyor. Şoförleri kurallara uymaları ve özelikle okul önlerinde dikkatli olmaları konusunda uyaran ekipler, okul çevrelerinde denetimsiz gıda satışının önüne geçmek için seyyar satıcılara da geçit vermiyor. Ekipler denetimleri, sabah, öğle ve akşam saatlerinde gerçekleştiriliyor.

Denetimler eğitim sezonu boyunca devam edecek

Zabıta Ekipleri, ilçedeki tüm okulların çevrelerinde sabahın erken saatlerinde görev alarak, bölgedeki trafiği kontrol altına alarak öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlıyor. Ayrıca, okul önlerinde denetimsiz ve sağlıksız gıda satışının önüne geçebilmek adına da seyyar satıcılara göz açtırmıyor.

Eğitim öğretim yılı boyunca sürecek denetimler, hem öğrenciler hem de veliler tarafından olumlu karşılanıyor.

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