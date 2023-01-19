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Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında 4 kişi yaralandı
İstanbul Küçükçekmece'de metrobüsün yayaya çarptığı kazada, araçtakilerle birlikte 4 kişi yaralandı.
İSTANBUL 19.01.2023, 10:37
Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece ile İBB Sosyal Tesisleri durakları arasında metrobüs yolunda yürüyen yayaya, E.K. yönetimindeki 34 TN 2956 plakalı metrobüs çarptı.
Kazada, yayanın yanı sıra ani fren yapan metrobüsteki yolculardan 3'ü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza dolayısıyla metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşandı.
Kaynak: AA
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