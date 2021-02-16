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KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOĞUN KAR MESAİSİ GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

Küçükçekmece Belediyesi İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için karla mücadele çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOĞUN KAR MESAİSİ GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, sahada görev başındaki ekipleri ziyaret ederek, çalışmaları yerinde izledi. Tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kemal Başkan, vatandaşlardan da dikkatli olmalarını ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını rica etti.

Sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmalar devam etti 

İlçe genelinde, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 1127 personel ve 262 araç ile gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sabahın ilk ışıklarına kadar karla küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti.

Ana arter, Metrobüs, Marmaray, otobüs durakları, kaldırımlar ve kamu binaları önünde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılırken,  gece boyunca süren çalışmalara kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olması halinde devam edilecek.

Sokak hayvanları unutulmuyor 

Küçükçekmece’de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları da unutulmuyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hayvan popülasyonunun fazla olduğu kedi ve köpek beslenme odaklarına düzenli olarak mama ve su takviyesi yapılıyor.

Tüm birimler karla mücadele için görev başında

 İlçede karla mücadele kapsamında Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Park ve Bahçeler, Veteriner İşleri, Zabıta, Kadın ve Aile Hizmetleri, Sosyal Yardım, Ulaşım, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de görev yapıyor. Kar yağışı boyunca acil bir durumla karşılaşan vatandaşlar, 444 4 360 nolu telefondan ‘İletişim Merkezi’ne 24 saat boyunca ulaşabilirler.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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