Küçükçekmece Belediyesi'nin Ücretsiz Sünnet Şöleni: 505 Çocuk Sevinç İçinde Buluştu!

Küçükçekmece Belediyesi tarafından ücretsiz sünnet ettirilen 505 çocuk, Fevzi Çakmak Meydanı'nda gerçekleştirilen 'Sünnet Şöleni'nde buluştu. Renkli ve coşkulu anlara sahne olan bu etkinliğe, çocuklar ve ebeveynleri birlikte katıldı. Şölende çocuklar bolca eğlendiler ve unutulmaz anılar biriktirdiler.

Konvoy düzenlendi

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, çocukları bu mutlu günde yalnız bırakmadı. Sünnet olan çocuklar düzenlenen konvoyla, ilçenin mahallerini gezerek Fevzi Çakmak Meydanı’na geldi.

Başkan Çebi: Çocuklarımızın ve ailelerinin mutluluğuna şahit olmak çok güzel

Konvoyda çocuklara eşlik eden Başkan Çebi, Sünnet Şöleni’nde yaptığı konuşmasında sponsor olan hastane sahiplerine ve doktorlara teşekkür ederek, “Küçükçekmece Belediyesi olarak, bu yıl 4. sünü gerçekleştirdiğimiz Sünnet Şölenimizi artık geleneksel hale getirdik. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını sünnet ettirip, böyle etkinliklerde hediyeler vererek onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Onların bu özel gününe şahitlik ederek biz de çok mutlu oluyoruz. Küçükçekmece’de çocuklarımıza yaptığımız yatırım, kültürde, sanatta , sporda ,eğitimde de hız kesmeden devam edecek.” diye konuştu. Başkan Çebi , günün anısına sünnet kıyafetlerini giyen çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek, konuklarla birlikte hediyeler dağıttı.