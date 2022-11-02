KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ’NE ALTIN KARINCA ÖDÜLÜ

Marmara bölgesindeki en başarılı belediye projelerinin yarıştığı ve iyi uygulama örneklerini tanıtmayı amaçlayan 9. Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu. Hilton İstanbul Bosphorus Otel’de düzenlenen ödül töreninde 10 farklı kategoride 49 proje ödülleriyle buluştu.

Başkan Kemal Çebi: Heyecanla yürüttüğümüz bu projenin ödül alması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor

Belediyelerin şehirlerdeki yaşam kalitesini artıran projeler üretmelerini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen törende Küçükçekmece Belediyesi “Küçükçekmece Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi” projesi ile Yerel Kalkınma kategorisinde ödül aldı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, projenin kadınları ve kadın istihdamını desteklemesi yönüyle çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu projenin bizler için yeri çok ayrı. Altın Karınca ödülünü hak etmesinden mutluluk ve memnuniyet duyduk. Proje, etkin kadın projesi. Kadınları üretime katmak, ekonomiye katmak gibi güzel hedefleri olan bir proje. Yaklaşık 2 yıldır yürüttüğümüz proje kapsamında 8 ay gibi bir zamanda eğitim verdik ve içlerinden 31 kadınla da çalışmaya devam ediyoruz. Kadınlar burada hem ailelerine hem ekonomiye katkı sunuyor. Kadına yönelik olduğu için ve kadının üretime katılması, sosyal hayatına katılması açısından bizi heyecanlandıran bir iş. Ödülü de aldığımıza göre demek ki yolumuz doğru. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplam 375 projenin yarıştığı Altın Karınca 2022’de; Afet Yönetimi, Akıllı Şehir Uygulamaları, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi, Kentsel Mimari ve Tasarım, Kentsel Planlama ve Altyapı, Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler, Ulaşım ve Hareketlilik, Yerel Kalkınma, Yönetişim ve Katılımcılık olmak üzere 10 kategoride en başarılı projeler ödüllendirildi.