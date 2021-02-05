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KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ’NDEN SANATTA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi arasında ‘sanatta iş birliği’ protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Güzel Sanatlar Akademisi bünyesinde branşlara göre 2 ya da 3 yıl olarak değişen sanat eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere üzerinde Küçükçekmece Belediyesi ve Marmara Üniversitesi GSF logoları olan başarı belgesi verilecek.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ’NDEN SANATTA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, gerek fiziksel şartların iyileştirilmesi gerekse ders içerikleri ve müfredat alanının yenilenerek geliştirilmesi ile yeni bir çehre kazanan Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim standartlarımızı yükseltmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile imzaladığımız protokol kapsamında verdiğimiz sanat eğitimini estetik ve bilimle taçlandırarak, gençlerimizi sanatla buluşturmaya ve onların sanatla ilgili hayallerini geleceğe taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Akademik sanat ortamında yeteneklerini geliştirecekler

Dinamik bir anlayışla 22 farklı branşta yetişkin, çocuk ve gençlere yönelik eğitimlerin olduğu, ulusal ve uluslararası kültür sanat etkinliklerinin yapıldığı bir sanat okulu olarak hizmet veren Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi, imzalanan protokolle öğrencilerine akademik sanat ortamında kabiliyetlerini geliştirme imkânı sunuyor.

22 farklı branşta eğitim veriliyor

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde yer alan Güzel Sanatlar Akademisi’nde 22 farklı sanat branşında temel, orta ve ileri seviye sanat eğitimleri veriliyor. Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi’nde Temel Sanat Eğitimi, Ebru, Manga, Resim, Güzel Sanatlara Hazırlık, Minyatür, İllüstrasyon, Tezhip, Sanat Tarihi, Desen Tasarımı, Osmanlı Türkçesi, İnce Kağıt Oymacılığı (Katı'), Klasik Cilt, Seramik, Hat, Sanat ve Enstalasyon Atölyesi, Kaligrafi, Çini, Kağıt Konservasyonu, Youtube Eğitimi, Dijital Sanat Eğitimleri veriliyor. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Küçükçekmece BelediyesiMarmara Üniversitesi Güzel Sanatlar FakültesiKüçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi
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