Küçükçekmece Belediyesi TÜYAP Kitap Fuarı'nda yerini aldı

Fuarın dördüncü gününde ise Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Yazar Güney Özkılınç, Araştırmacılar Kübra Yeter, Özlem Temana ve Şair-Yazar Hakkı Zariç’in katılımıyla Küçükçekmece Belediyesi’nin yayına hazırladığı 11 kitabın hazırlanış öyküsünün konuşulduğu ‘Küçükçekmece Kent Envanterini Tamamlıyor’ söyleşisi gerçekleştirildi.

Güney Özkılınç: Emeği geçen herkese teşekkür ederim

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Küçükçekmece envanter çalışmalarına katkı sunan araştırmacı, yazar ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, ''Genel olarak algı şöyledir; yerel yönetimlerde kültür birimi konser ve tiyatro yapar. Biz bu algıyı yıkmaya çalışıyoruz. Yerel yönetimlerde kültür aynı zamanda bir ilçenin tarihini, somut ve somut olmayan değerlerini, doğal güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak, belgelemek, korumak ve envanterlemektir. Küçükçekmece'nin tarihini, edebiyatını, kültürünü anlatan 5 kitabımıza ek olarak 21 mahalle gezilerek, 6 ayrı semt 6 farklı kitapta toplandı. Böylelikle toplamda 11 kitapla ilçenin zengin tarihini ve kültürel çeşitliliğini belgelemiş olduk ve Küçükçekmece envanterinin büyük kısmını tamamladık'' dedi.olarak algı şöyledir; mahalle gezilerek, 6 ayrı semt 6 farklı kitapta toplandı. Böylelikle toplamda 11 kitapla ilçenin zengin tarihini ve kültürel çeşitliliğini belgelemiş olduk ve Küçükçekmece envanterinin büyük kısmını tamamladık

Hakkı Zariç: 6 semtin tarihini araştırdık

Şair-Yazar Hakkı Zariç ise,‘’ Küçükçekmece de karşılaştığımız tarihi yapılar, ören yerleri, insanlar bizim için büyük bir zenginlik oldu ve hem kişisel tarihimizde hem de sözlü tarih gerçeğinde olağanüstü bir karşılık buldu. Çalışmalarımız süresince Halkalı, Cennet, İkitelli, Kanarya, Menekşe ve Sefaköy gibi 6 semtin tarihini araştırdık. Gerçekten kitaplarda birçok belge, bilgi ve fotoğraflar mevcut’’ dedi.

5 Kasım’a kadar ziyaret edilebilir

Bilinmeyen Yönleriyle Basında Nazım, Güle Güle Ara Güler, Bizim Bakkal, Bir Edebiyat Durağı Küçükçekmece, Kilometre +24, Küçükçekmece Kuşların Evi, Benim Koleksiyonum, Yılmaz Güney, Son Fasılda Bir Ömür, İmzalı Müze, Cemal Süreyya’yı Anlamak, Küçükçekmecenin Büyük Adımları, Benim Adım Gravür, Küçükçekmece Kültür Varlıkları Envanteri, Kanatlarımdaki Cesaret, Olay Yeri, Cumhuriyetin Kadın Yüzü, Filmden Resme Sinema Afişleri, Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Veli, Osmanlı Dönemi Belgelerinde Küçükçekmece ve İstiklal Marşının 100. Yılında 100 Sanatçı Ekslibris gibi Küçükçekmece Belediyesi’ne ait kültür yayınlarına 5 Kasım’a kadar TÜYAP kitap fuarındaki Küçükçekmece standını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.