KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SANAT VE MESLEK KURSLARI DEVAM EDİYOR

Başkan Çebi: Her yaşa hitap eden eğitimlerimiz devam ediyor

Küçükçekmece’de kültür sanat ve eğitime katkı sunmaya devam edeceklerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Eğitim ortamında tanışma, kaynaşma, dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeye yönelik, insan merkezli eğitim programlarını önemsiyoruz. Sanat ve meslek kurslarımıza katılan her yaştan Küçükçekmeceliler, içindeki yetenekleri keşfedip, kendilerini geliştiriyor ve üretici konumuna geçiyor. Kurslarımıza büyük ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Uzman kadromuzla eğitimlerimize bu yıl da devam ediyoruz. Küçüğünden büyüğüne her yaştan insanımıza kurslarımızın kapıları açık. Tüm hemşehrilerimiz ücretsiz olarak açtığımız bu kurslarımıza online başvurularını gerçekleştirip, katılabilirler” diye konuştu.

34 ayrı branşta ücretsiz kurslar

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren eğitim akademisinde; çocuk ve yetişkin olmak üzere iki farklı kategoride 34 farklı branşta kurslar düzenleniyor. Küçükçekmece Belediyesi Cennet, Atakent ve Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi ile Kemal Paşa Semt Konağı’nda gerçekleştirilen kurslarda, 4-17 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler için; Bale, Bağlama, Keman, Gitar, Türk İşaret Dili, Engelliler Ritim Atölyesi, Yaratıcı Drama, Çocuklara Mutfak Atölyesi, Halk Oyunları gibi 9 farklı branşta toplam 1039 öğrenciye eğitim veriliyor.

Yetişkinlere yönelik sanat ve hobi amaçlı kurslarda ise; Bağlama, Türk İşaret Dili, Beden Dili, Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu, Musiki Korosu, Tambur ve Halk Oyunları gibi 8 farklı branşta 674 kursiyer eğitim alıyor.

Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen meslek edindirme, kişisel gelişim ve sanat kurslarında ise; Almanca A1, Almanca A2, İngilizce A1, İngilizce B1, Fransızca A1, Bilgisayar İşletmenliği, Ofis Programları, Okuma-Yazma, Aşçı Çırağı, Butik Çikolata Yapımı, Pastacı Çırağı, Yaş Pasta Yapımı, Diksiyon, Fotoğraf Çekimi, İlk Yardım, Resim, Ebru, Bağlama, Piyano, Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama, Takı Yapımı, Görsel Sanatlar Atölyesi, Gümüş Kazaz Örücülüğü ve Türk Halk Oyunları olmak üzere toplam 22 farklı branşta 1421 öğrenciye eğitim veriliyor. Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen kurslarda ise; kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı başarı sertifikası takdim ediliyor.

Yeni başvurular Şubat’ta online gerçekleştirilecek

Eğitime devam eden 34 branşa ek olarak yeni yılda; Girişimcilik, Finansal Okuryazarlık ve Bahçe Bakımı gibi yeni branşların eklenmesi planlanıyor. Kurslarda yeni dönem başvuruları Şubat ayında başlayacak. Başvurularla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler 444 4 360 numaralı telefondan veya Küçükçekmece Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ayrıntılı bilgi edinebilir.