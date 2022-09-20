KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ ÖĞRENCİLERİ GENÇLİK KAMPI’NDA BULUŞTURDU

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından öğrencileri motive etmek ve yeni eğitim- öğretim yılına hazırlamak amacıyla gerçekleştirilen kampa 12 yaş grubu, 60 kız öğrenci katıldı. Görevli öğretmenler eşliğinde gerçekleşen kampta gençler; okçuluk, doğa yürüyüşü, survivor parkuru ve atölyeler gibi düzenlenen sanatsal ve sportif etkinliklerle hem eğlendi hem de sosyalleşme fırsatı buldu.

Kemal Çebi: Eğitime desteğimiz sürecek

Düzenlenen etkinliğin gençlerin kişisel gelişimine olan katkısına vurgu yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ‘’Gençlik Kampı sayesinde 60 öğrencimiz yeni eğitim- öğretim yılına daha zinde ve stres atmış şekilde başladı. Birbirini hiç tanımayan gençler tanıştı, arkadaş oldu ve sosyalleşti. Öğrencilerimizin çoğu belki de ilk kez ailesinden uzakta kaldı ve bu süreçte bir yandan grup olarak yaşamayı deneyimlerken diğer yandan da yemek yeme, kişisel bakım ve uyku gibi günlük gereksinimlerini kendileri karşılayarak sorumluluklarını yerine getirebilmenin verdiği özgüveni yaşadı. Kısacası Gençlik Kampı öğrencilerimiz için hem eğitici hem de eğlenceli güzel bir deneyim oldu. Küçükçekmece’de eğitime ve gençlerimize desteğimiz devam edecek’’ dedi.

Gençler için planlı ve programlı etkinlikler düzenlendi

Kampa gelen gençler survivor parkuru için oluşturulan gruplarla; takım ruhu, birlik, beraberlik ve uyum sürecini tecrübe etti. Ayrıca gençlerin özgüven, özdenetim ve iletişim becerileri artırılarak, kişisel gelişimlerine katkı sağlandı.