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KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KARA KIŞA HAZIR

Küçükçekmece Belediyesi, kış hazırlıklarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından koordine edilen çalışmalar kapsamında olası bir kar yağışı ve buzlanmaya karşı, ilçede 1127 personel, 262 araç ve ekipmanla 7/24 görev yapacak.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KARA KIŞA HAZIR

İstanbul’da olası bir kar yağışı için Küçükçekmece’nin hazır olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Kış aylarında karla mücadele programımızı AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre düzenliyoruz. Muhtemel bir kar yağışında tam donanımlı ekip ve araçlarımızla sahada olacağız. Vatandaşlarımızın kışı rahat ve konforlu geçirmesi için kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını rica ediyorum. İlçe sakinlerimiz, olumsuz herhangi bir durumla karşılaşırsa, ilgili telefonlardan Küçükçekmece Belediyesi'ne ulaşabilirler” diye konuştu.

İlçe, 10 bölgeye ayrıldı

Küçükçekmece Belediyesi’nde gerçekleşen koordinasyon toplantısında,  kışa hazırlık iş ve görev planı birim müdürleriyle paylaşıldı. Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından karla mücadele kapsamında ilçe, 10 bölgeye ayrıldı. İlçedeki ana arter yollar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile planlanarak takip edilecek.

1127 personel, 262 araç ve ekipman hazır

Olası bir kar yağışında ekipler, 11 tuzlama ve küreme, 21 el ile tuzlama, 2 greyder,21 jcb (kazıcı-yükleyici), 33 adet olası su taşkınları için özel donanımlı ekipman başta olmak üzere toplam 262 araç ve ekipmanla sahada olacak. İhtiyaç halinde siteler ve vatandaşların talebini karşılamak için Fen İşleri Müdürlüğü stoklarında 6.300 ton tuz, 4.000 adet (25 kg’lık) çuvallanmış tuz,  ve evde yatan hastalar için 2 adet elle taşınabilir jeneratör de hazır bulunuyor.

Ekipler 7/24 işbaşında

İlçede karla mücadele kapsamında Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Park ve Bahçeler, Veteriner İşleri, Zabıta, Kadın ve Aile Hizmetleri, Sosyal Yardım, Ulaşım, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de görev yapacak. Olası bir kar yağışında acil bir durumla karşılaşan vatandaşlar, 444 4 360 nolu telefondan ‘İletişim Merkezi’ne 24 saat boyunca ulaşabilirler.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Istanbul HaberleriBelediye HaberleriKüçükçekmece BelediyesiKüçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi
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