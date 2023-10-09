Küçükçekmece Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Desteği Sağlıyor!

Küçükçekmece Belediyesi, ilçede kayıtlı olan ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik kırtasiye desteği programını başlattı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen bu kırtasiye yardımları çerçevesinde, ilçede ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 3 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi dolu çantalar hediye edildi.

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, her yıl öğrencilere sağladığı kırtasiye malzemesi desteğini bu yılda sürdürüyor. İlçede 1000 ilkokul, 2000 ortaokul ve lise olmak üzere toplam 3000 öğrenciye kırtasiye seti dağıtıldı.

Kırtasiye setinin içerisinde; çanta, kalem kutusu, makas, kurşun kalem, suluboya, defter, silgi, kalemtıraş ve cetvel seti gibi öğrencilerin temel ihtiyacı olan ürünler bulunuyor.

Kemal Çebi: Öğrencilerimiz ve ailelerimizin her zaman yanındayız

2023-2024 eğitim -öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dileyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ‘’ Geleceğimiz, yarınlarımız ve ümidimiz olan çocuklarımızın sağlıklı ve eksiksiz bir şekilde eğitim almaları en öncelikli konularımızın başında geliyor. Bu çerçevede eğitimde fırsat eşitliği ilkesini göz önünde bulundurarak, eğitim yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu yardımı gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz ailelerin çocuklarına veriyoruz. Başvuran vatandaşlarımız Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde görev yapan yetkili personeller tarafından inceleniyor ve buna göre gerçek ihtiyaç sahipleri belirleniyor. İmkânı olmayan Küçükçekmeceli öğrencilerimiz ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.