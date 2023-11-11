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Küçükçekmece Ata'sını Unutmadı

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Küçükçekmece Ata'sını Unutmadı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete yolculuğunun 85. yıl dönümünde, Küçükçekmece’de anma programı düzenlendi.

10 Kasım anma etkinlikleri, Küçükçekmece Belediyesi Atatürk anıtı önündeki törenle başladı. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Garnizon Komutanı Albay Murat Şahin, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Yiğit, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, gaziler, belediye personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunumu, sirenler eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından anma programı Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam etti.

Öğrencilerden duygulandıran gösteri

Küçükçekmece Kaymakamlığı ve Küçükçekmece Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programa, ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “Atatürk” başlıklı barkovizyon, şiir ve drama gösterileri izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Tören sonunda, ilçe genelinde düzenlenen Ata'ya Özlem Konulu şiir ve mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilere, protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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