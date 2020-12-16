Küçükçekemce'de sessiz dostlar yalnız değil!

Küçükçekmece Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme odakları başta olmak üzere ilçenin pek çok yerinde mama dağıtımı gerçekleştiriyor. Belediyeye gelen talepler doğrultusunda yapılan çalışma, hayvanseverlerden de büyük takdir topluyor.

Kemal Çebi: Can dostlarımızın her türlü mağduriyetlerinin önüne geçmek temel görevimiz

Özellikle kafeterya, restoran, lokanta gibi yerlerin de kısıtlama kapsamında kapalı olması nedeniyle besin bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayan Küçükçekmece Belediyesi, kısıtlamalarda mama desteğini sürdürüyor.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Sokaktaki can dostlarımızın her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak kentte eşitlik ilkemizin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu kapsamda kısıtlama ve soğuk dolayısıyla sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için kentin ihtiyaç duyulan noktalarına mama ve su takviyeleri yapıyoruz. Bu anlamda bize ulaşan ve yönlendiren tüm hayvanseverlerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

Yıllık 20 bin kg mama sokak hayvanlarıyla buluşuyor

Yasağın başlamasıyla birlikte Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kedi ve köpeklerin yoğun olduğu mahallelerde sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçede konuşlandırılan 56 adet beslenme ve su istasyonu, 21 adet kedi evi ve 16 beslenme odağı başta olmak üzere vatandaşların talepleri doğrultusunda belirlenen noktalara plastik mama kaplarıyla mama ve su takviyesi gerçekleştiriyor.

Bölgede bulunan beslenme odaklarının temizlik işlemlerini ve mama ve su takviyelerini düzenli olarak yapan Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yıllık 20.000 kg kuru ve yaş mamayı sokak hayvanlarıyla buluşturuyor.