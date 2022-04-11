Kördüğümü devlet eliyle çözülen Fikirtepe'de çalışmalar hızla sürüyor

Kentsel dönüşüm alanı ilan edildikten sonra birçok firma eliyle yenilenmeye başlanan ancak yaşanan sorunlar nedeniyle "kördüğüm" haline gelen Fikirtepe Projesi'ni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının devralmasıyla 55 hektar alanda büyük dönüşüm başlatıldı.

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2007 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Fikirtepe'yi kentsel dönüşüm alanı ilan ettiğini, imar planlarını hazırladığını, sürecin yönetim şeklinin vatandaşlar ile özel sektör el birliğiyle yapımına yönelik olduğunu söyledi.

Gelinen nokta itibarıyla sürecin tamamlanamadığını hatta başka kaotik sebeplere meydan verdiğini ifade eden Köse, "Bunlar neler? Vatandaşlarımız tahliye edilmiş, herhangi bir inşa faaliyeti başlamamış veya inşaatlar başlamış yarım kalmış, ilerlememiş ya da proje adasında herhangi bir anlaşma, vatandaşlarımızın yeni konutlarına kavuşması için herhangi bir adım atılmamış projeler vardı. Kiralarını alamayan vatandaşlar vardı. 23 Kasım 2020’de Bakanımız burada bütün paydaşları topladı, sürecin nasıl ilerleyeceğine, yatırımcılara inşaatları yapıp yapmayacaklarına ilişkin bir toplantı yaptı. Bakanlık eliyle burada bir süreç başlamış oldu. Bütün çalışmaları ele aldık, imar planlarını yeniledik. Bölgede yeni prestijli alanlar oluşturmak ve vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla yeni bir planlama süreci yürüttük. İki farklı bölgede ofis açtık." diye konuştu.

Köse, sürece dahil olduklarında yıkılmamış 1299 bina ile 5 bin 500 bağımsız birimin olduğunu aktaran Köse, ardından vatandaşlara inşa sürecinin başlaması için 150 gün tahliye süresi verdiklerini kaydetti.