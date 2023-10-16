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Kışlık fideler çocukların elleriyle toprakla buluştu

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Kışlık fideler çocukların elleriyle toprakla buluştu
Beylikdüzü Belediyesi’nin üreten ve kendine yetebilen bir kent yaratma hedefiyle hayata geçirdiği Yaşam Bahçesi’nde kışlık fide dikimi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın katılımıyla gerçekleşti.

Kış mevsiminin ilk fidelerinin toprakla buluştuğu etkinlikte, çocuklarla tek tek ilgilenip sohbet eden Başkan Çalık, “Toprağa ve üretmeye önem veren bir anlayışla yol yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi’nin bir yandan kent tarımını desteklemek bir yandan da ihtiyaç sahibi ailelerin temiz ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak hedefiyle ilçeye kazandırdığı Yaşam Bahçesi’nde kış mevsiminin ilk fideleri dikildi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte minik öğrenciler kış mevsiminin ilk fidelerini toprakla buluşturdu. Brokoli, karnabahar, pırasa, karalahana, beyaz lahana, kıvırcık, marul, soğan, turp, ıspanak, pazı, roka, tere ve maydanoz gibi kışlık sebzeleri, minik ellerin toprakla buluşturduğu etkinlikte, çocukların heyecanı görülmeye değerdi.

Çalık: Toprağa önem veren bir anlayışla yol yürümeye devam edeceğiz

Fide dikim programında çocuklarla bir araya gelerek kentsel tarımın önemine dikkat çeken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bu kentin toprakları bu kentin yoksullarını doyursun diyerek hayata geçirdiğimiz Yaşam Bahçesi’nde çocuklarla birlikte kışlık fide ekimlerinin dikimini gerçekleştirdik. Beylikdüzü’nde toprağa ve üretmeye önem veren bir anlayışla yol yürümeye devam ediyoruz. Yaşam Bahçesi’nde yetiştirdiğimiz tonlarca sebzeyi de ihtiyaç sahibi komşularımızın sofrasına taşıyarak her daim dayanışmanın önemine vurgu yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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