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Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Lira Sydykova Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver'i ziyaret etti.
Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Lira Sydykova Dr. Akkan Suver'i makamında ziyaret etti.
İSTANBUL 28.10.2022, 11:47
Ziyarette Dr Akkan Suver 26. Avrasya Ekonomi Zirvesi hazırlıkları hakkında bilgi sunumunda bulundu. Marmara Grubu Vakfı İcra Konseyi Üyesi Engin Köklüçınar'ın da hazır bulunduğu ziyarette Mart 2023'te İstanbul'da düzenlenecek olan 26. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde Kırgızistan'ın katılımına Marmara Grubu Vakfı'nın verdiği önem gündeme getirildi.
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