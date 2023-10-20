Kimya Sektörü İstanbul’da buluştu

Endüstriyel kaplama ve yüzey işlem sektörlerinden 167 marka İstanbul Fuar Merkezi’nde açılan PaintExpo ve Surtech Eurasia Fuarları’nda buluştu. Fuarları 40 ülkeden 817’si yabancı olmak üzere 4.283 profesyonel ziyaretçi gezdi.

8.Uluslararası Poliüretan Sanayi Fuarı, 6.Uluslararası Kompozit Hammaddeleri, Yarı Mamülleri, Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, Yapıştırıcı ve Yapıştırma Teknolojileri Fuarı ve Teknik Köpük Endüstrisi ve Teknolojileri Fuarları’nı ise 1.203’ü yabancı olmak üzere 6.013 sektör profesyoneli ziyaret etti. Yıllardır düzenlediği fuarlarla kimya sektörüne yön veren Artkim Fuarcılık tarafından açılan 4 fuarda 25 ülkeden sektörlerinde lider 307 firma ve firma temsilciliği yerlerini aldı.

Artkim Group Kurucu CEO’su Cengiz Yaman, “Gerek katılan gerekse de ziyaret eden yabancı marka ve ziyaretçi sayısının çokluğu ve fuarlara özellikle sektör profesyonellerinin gösterdiği ilgi bizi oldukça memnun etti. Artan ilgi neticesinde 2025 yılında fuarlarımızı daha fazla salonda gerçekleştireceğiz. İşbirliklerinden dolayı fuarlarımızı destekleyen bütün sektör sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Değerli destekleri olmadan fuarları sektörlere katkı saplayacak şekilde düzenlememiz mümkün olamazdı” dedi. Fuarlar süresince düzenlenen seminer, etkinlik ve eğitimlerin de yoğun ilgi gördüğünü belirten Yaman faaliyetlerin düzenlenmesinde katkısı olan ve ayrıca katılan herkese teşekkür etti.