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KÂĞITHANE BİR YILDA ÜÇ MEYDAN KAZANDI

İSTANBUL 11.11.2022, 09:51
KÂĞITHANE BİR YILDA ÜÇ MEYDAN KAZANDI

Kâğıthane Belediyesi tarafından bir yıl içinde ilçeye üç yeni meydan kazandırıldı.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçim öncesi sözünü verdiği Meydan projesi, ilçede üç farklı noktada hayat buldu. İlki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Merkez Mahallesi Meydanı'na geçtiğimiz ay Emniyetevleri'ndeki Bosna Hersek Meydanı da eklendi. Kâğıthane’nin üçüncü meydanı olacak Cendere Caddesi'ndeki Hükümet Konağı Meydanı'nda da çalışmalar tamamlanmak üzere.

Osmanlı döneminde Lale Devri'ne ev sahipliği yapan ve geçmişi antik çağlara kadar uzanan Kâğıthane’de birçok tarihi eser bulunuyor. Meydan projesi kapsamında bölgedeki tarihi eserler de bir bir restore edilerek geleceğe kazandırıldı. Tarihi Süvari Karakolu restore edilerek kitap kafe ve turizm ofisi olarak hizmet verecek. Hükümet Konağı Meydanı'nda bulunan II. Abdülhamid Han Çeşmesi'nin de restorasyonu tamamlandı.

Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; '' İlçemize bir yıl içinde üç yeni meydan kazandırdık. Bu üç meydanın toplam alanı yaklaşık 100 bin m2'yi buluyor. Şehrin merkezinde 100 bin m2 alana binlerce ağaç, yüzbinlerce bitki çeşidi diktik. Spor ve yürüyüş alanları kazandırdık. Kaldırımları dekoratif doğal taşlarla süsledik. Akıllı şehir mobilyaları kullanarak dinlenme alanları oluşturduk. Tasarruflu aydınlatma sistemleri ile akşamları da kullanılabilir sosyal alanlara dönüştürdük. Yakında üçüncü meydanımızı da açmaya hazırlanıyoruz. İstanbul'umuza hayırlı olsun.'' dedi.

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