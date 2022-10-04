Kediler sıcak yuvalarına kavuştu

İlçesindeki canlara yönelik çalışmalarını başarıyla sürdüren ve her sene köpek kulübesiyle kedi evi yapan Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bu yıl da sokak hayvanlarını unutmadı. Mavi ve EnCanDer işbirliğiyle hazırlanan onlarca kedi evi ilçenin parklarına yerleştirildi. Yaklaşan kış şartları düşünülerek yapılan soğuğa dayanıklı kedi evleri ve köpek kulübelerinin sayısı, ilerleyen zamanlarda malzeme teminiyle daha da arttırılacak. (04.10.2022)