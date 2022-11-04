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Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Projesi'nde ilk ray kaynağı yapıldı

Bakan Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem projesinde ilk ray kaynağıyla çok önemli bir aşamayı başlattıklarını belirterek, yüzde 45 fiziki ilerleme kaydedilen projeyi Mayıs 2023'e kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

İSTANBUL 04.11.2022, 13:57
Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Projesi'nde ilk ray kaynağı yapıldı

Karaismailoğlu, Sarayburnu'nda gerçekleştirilen Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Reakreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 5 bine yakın şantiye ve yaklaşık 700 bin çalışanla yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak yatırımlara dur durak bilmeden devam ettiklerini, bu çalışmaların Türkiye Yüzyılı'nın en önemli kilometre taşlarından olacağını anlattı.

Her gün bir yenisi eklenen hizmetleriyle 2003'ten bugüne, 81 ili ulaştırma ve haberleşme yatırımları açısından ihya etmeyi sürdürdüklerini anlatan Karaismailoğlu, bugün de İstanbul'da, kent içi raylı sistemlerde sahip oldukları vizyonun güncel bir örneği olacak önemli güne şahitlik ettiklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir köşesinde olduğu gibi dünyanın sayılı metropollerinden olan İstanbul'da da hizmet ve eser fırtınası estirmeye devam ettiklerini kaydederek, ekim ayında Türkiye'nin doğusundan batısına hayata geçirdikleri dev ulaşım projelerinden bahsetti.

Son olarak dün Kayseri'de tramvay hattının ilk tramvay aracının teslim törenini gerçekleştirdiklerini anımsatan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de sadece bir kent içi raylı sistem projesi değil aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesi olan Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem projemizde ilk ray kaynağıyla çok önemli bir aşamayı hep birlikte başlatıyoruz. Yarın, Gaziantep'te ulaşımın yeni adı Gaziray'ı hizmete açacağız. 6 organize sanayi bölgesi ile şehir merkezini bağlayan, 25 kilometre uzunluğa ve 16 istasyona sahip Gaziray hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacak."

"Toplamda 103 kilometre raylı sistemi İstanbul'a kazandıracağız"

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden yapmak için mega projeleri birer birer hayata geçirdiklerini belirterek, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi projelerden bahsetti.

İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını, şu anda kentte 96 kilometre uzunluğundaki 6 hatta 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Karaismailoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Pendik-Sabiha Gökçen hattımızın ardından şimdi sırada Kağıthane-İstanbul Havalimanı ve Başakşehir-Kayaşehir metro hatları var. Kazlıçeşme-Sirkeci hattımızla birlikte diğer hatlarımızı da 2023 yılı içerisinde hizmete açacağız. Böylece açılışını yaptığımız 7,4 kilometre uzunluğundaki Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu ile birlikte toplamda 103 kilometre raylı sistemi İstanbul'a kazandıracağız. İstanbul'da kentsel hareketliliği teşvik edecek ve insanımızı aktif hareketliliğe, toplu taşıma ve akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalarımıza da devam edeceğiz."

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