KATLI OTOPARK YIKILIYOR KARAKÖY MEYDANINA KAVUŞUYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 2021 yılı Haziran ayı oturumlarında oy birliği ile alınan kararla, İstanbul'un ilk katlı otoparkı olan 46 yıllık Karaköy Katlı Otoparkı’nın yıkılıp, yerine meydan yapılmasına karar vermişti. Zemin altı otoparkın yapılması da planlanan binadaki dönüşüm için beklenen gün geldi. 7 katlı, günlük ortalama bin 500 araca hizmet veren, 600 araç kapasiteli otopark, 24 Eylül Cumartesi 23.59 itibariyle işletmeye kapatılacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kapatma öncesinde binanın altında yıllardır faaliyet gösteren tarihi markaların sahipleriyle bir araya geldi. Güllüoğlu ve Namlı firmalarının sahipleri, Nadir Güllü ve Engin Mepa ile Güllüoğlu’nda bir araya gelen İmamoğlu, işletmecilerle çay sohbeti gerçekleştirdi.

“OTOPARKIN DEPREME KARŞI SIKINTILI BİR YAPI OLDUĞUNU TESPİT ETTİK”

İstanbul’un tarihi semtlerinden Karaköy’ün çehresini büyük oranda değiştirecek projeyle ilgili açıklamalarını da meydan ve zeminaltı otoparkının inşa edileceği Kemankeş Caddesi’nde yapan İmamoğlu, şunları söyledi: “Karaköy'de, Denizcilik İşletmeleri’nin de olduğu bu alan çok kıymetli, çok değerli ve tarihi. Artık yeni bir yaşam burada var. Malum burası artık Galataport ve içinde cruise gemilerinin yanaştığı dev bir liman var, alışveriş alanları var ve de dünya çapında önemli bir markanın geleceği bir otel var. Böyle yoğun bir alanın, yaşam alanı olarak da güçlendirilmesi gerekiyordu. Bu boyutta biz, bu projeyi ilk analiz ettiğimizde, gördüğünüz otoparkın deprem analizini yaptırdığımızda, ne yazık ki sıkıntılı bir yapı olduğunu tespit ettik. Buraya gelen, yılda belki milyonlarca misafirimizin, turistimizin çok yakışan bir alanda olması, kentin meydanlaşması hususuyla, burada bu yatırımı yapan kurumla bir sözleşme imzaladık. Bu sözleşmenin gereği, gördüğünüz otoparkı aynı kapasitede yerin altına alıyoruz ve burada çok şık bir meydanı şehrimize hediye ediyoruz. Bu şık meydan oluşunca, burada turistlerin de kentle bütünleşmesi daha güçlü, daha etkili olacak.”

“GELENEKSEL MARKALARIMIZLA UZLAŞARAK ANLAŞTIK”

“Elbette burada geleneksel markalar var. Güllüoğlu, Namlı, Köşkeroğlu, Koska gibi başka markalar da var. Bütün bu markalar önemli markalar, değerli markalar. Yıllarını buraya vermiş insanlar. Onlarla da karşılıklı uzlaşıyla, makul bir zamanı onlara tanıyarak, yeni yerlerine geçişleri konusunda da destek olmaya gayret ettik. İnşallah 1 Ekim itibariyle de artık bu markalar, burada olmayacak. Ekim ortasında buranın şantiyesini başlatacağız. Önce yıkım, sonra imalat. Hem bizimle bu sözleşmeyi yapan firmaya, Galataport yatırımcılarına hem de burada bizimle bu uzlaş sürecini yöneten kuruluşlara teşekkür ediyorum. İstanbul adına çok özel bir anlayışı ortaya koyuyoruz. Yani bir alana, yeniden bir bina yapma gayretinde olmadık. Orayı meydanlaştırma gayretinde olduk. Bu, İstanbul kimliği açısından da geleceği açısından da önemli bir bakış açısı. Şimdiden çok heyecanlıyım. Bir an önce otopark bitsin, üstü meydanlaşsın; üstünde İstanbul'u anımsatan, güzel anılarıyla beraber insanlarımız buluşsun. Buradan hem Boğaz’ı hem Haliç'in girişini ve karşıdaki Tarihi Yarımadayı bu derinlikten hep beraber hissedelim. Ki çevresinde ele alacağımız başka tarihi alanlar da var. Şimdiden hayırlı olsun.”