Kartallı Minikler Eğitime Ekranları Başında Devam Ediyor

15 Çocuk Gelişim Merkezi ile Türkiye'nin en fazla kreşine sahip olan Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, öğrencilerin salgın sürecinde de bilim, sanat, kültür ışığında gerçekleştirilen eğitimlerine devam edebilmeleri için okulları ekrana taşıdı.

3 ve 6 yaş grubu öğrencileri için hazırlanan eğitim modelinde öğrencilere; yaratıcı drama dersleri, Türkçe dil etkinlikleri, müzik, görsel sanatlar, jimnastik ve eğitim kitapları üzerinden online dersler, Kreş Müdürlüğü’nün uzman eğitmen kadrosu tarafından veriliyor.

Haftanın her günü yaş gruplarına özel hazırlanan programlarda, öğrenciler, Zoom üzerinden öğretmenleri ile eğlenceli ve bir o kadar da eğitici zaman geçiriyor.

Kreş Müdürlüğü, miniklerin aileleriyle işbirliği yaparak, çocukların bu zorlu süreçten etkilenmemeleri adına evlerinde de bilgi alışverişini taze tutmayı hedefliyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde yürütülen uzaktan eğitim modelinden, Kartallı tüm çocuklar faydalanabilsin diye eğitimler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.