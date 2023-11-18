Kartallı Kadınların El Emeği Ürünleri Semt Pazarlarında

‘Semt Pazarlarında Yerimizi Alıyoruz, Kartallı Kadınların Emeğini Semt Pazarlarına Taşıyoruz’ adıyla düzenlenen çalışma sayesinde, Kartallı kadınlar el emeği ürünleriyle semt pazarlarında yer alıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje, kadınların iş dünyasındaki varlığını artırmak ve toplumun her alanında daha fazla yer almalarını sağlamayı hedefliyor. Semt pazarları, kadınların yerel ürünlerine ve el emeği eserlerine ev sahipliği yaparak, hem Kartallıların ihtiyaçlarını karşılıyor, hem de kültürel bir atmosfer oluşturuyor. Kartallı kadınların semt pazarlarında yer alması, sadece ekonomik bir katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda yöresel kültürün ve zanaatların yaşatılmasına da destek oluyor.

“Sizlerle Bir Arada Olmak, Bize Güç Veriyor”

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, el emeği ürünleriyle semt pazarında stant açan kadınlarla bir araya gelerek, projeyle ilgili şunları söyledi; “Bugün aramızda bulunan kadınlarımız, bu projenin canlı birer örneği. El emeği ürünleriyle semt pazarlarında stant açan bu kadınlarımız, sadece kendi ekonomik bağımsızlıklarını kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumda kadının rolüne dikkat çekiyor ve bu rolü güçlendiriyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak, bu projenin sadece bir başlangıç olduğuna inanıyoruz. Kadınların iş dünyasındaki varlığını daha da artırmak, toplumun her alanında daha fazla yer almalarını sağlamak adına yeni adımlar atmaya kararlıyız. Son olarak, bu projede emeği geçen herkese ve el emeği ürünleriyle semt pazarlarında yer alan kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Sizlerle bir arada olmak, bu projenin başarıyla sonuçlanmasında bize güç veriyor. Hep birlikte, daha adil, daha eşit ve daha kucaklayıcı bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz.”

Kartallı kadınların el emeği ürünleri, Yukarı Mahalle’de her hafta kurulan semt pazarlarında yer bulmaya devam edecek.