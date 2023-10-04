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Kartallı Kadınlara Fırsat Eşitliği

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Kartallı Kadınlara Fırsat Eşitliği
Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadın istihdamını artırmak ve kadınların ekonomik hayata katılımını kolaylaştırmak üzere başlatılan Kadın Emeği Pazarları, Soğanlık Kültür Merkezi ve Uğur Mumcu Kültür Merkezi yanında hizmet vermeye devam ediyor.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadın istihdamını artırmak ve kadınların ekonomik hayata katılımını kolaylaştırmak üzere başlatılan Kadın Emeği Pazarları, Soğanlık Kültür Merkezi ve Uğur Mumcu Kültür Merkezi yanında hizmet vermeye devam ediyor.

Yenilenen satış stantlarında tüm Kartallı kadınlara fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen Kartal Belediyesi, gelen yoğun talep ve başvuruları da göz önüne alarak, satış tezgâhlarının yeni bir sistemle hizmete girmesini sağladı. Temel amacı zorlu ekonomik şartlarda daha çok kadına satış fırsatı yaratmak olan sistem ile belli periyotlarla dönüşümlü olarak üreten kadınların kullanımına tahsis edilecek tezgâhlar, Kartal’ın merkezi yerlerinde yaygınlaştırılmaya devam edilecek.

Satış stantlarını görsel olarak güçlendirmek amacıyla yapılan yenileme çalışmalarından sonra ilk olarak Soğanlık Kültür Merkezi bahçesinde 5 adet,Uğur Mumcu Kültür Merkezi bahçesinde ise 7 adet satış standı capcanlı renkleri ve yepyeni yüzüyle hizmete girdi. Tüm Kartallılar ihtiyaçlarını ve hediyelik eşyalarını Kartallı kadın komşularından alarak dayanışmaya katılabilir ya da stantlarda yer almak ve bilgi edinmek için 444 4 578 numaralı telefondan Komşu İletişim Merkezi’ne ulaşabilirler.

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