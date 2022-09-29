Kartallı Gençleri Sevindirecek Park Projesi Karlıktepe’de Başladı

Kent kimliğinin yaşatılmasında, sağlıklı çevreler yaratılmasında ve vatandaşların eğlenme, dinlenme, sosyalleşme ile çeşitli aktiviteleri gerçekleştirmelerine imkân tanıyan projeleri ardı ardına hayata geçiren Kartal Belediyesi, yakın zamanda yapımına başladığı bir diğer önemli çalışma ile Kartallılara nefes aldıracak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Bayram Demirkol Parkı’nın ikinci etabı ve Cumhuriyet Meydanı projeleri ile beraber büyük bir çalışmayı daha Karlıktepe Mahallesi’nde hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Sporseverlerin Yeni Uğrak Mekânı Olacak

Başkan Gökhan Yüksel’in yeşil ve yaşanabilir bir Kartal vizyonuyla başlatılan projede ilk çalışmalar tamamlandı. Özelikle gençleri ve spora ilgi duyan Kartallılar’ı mutlu edecek yeni parkta; iki adet tenis kortu, bir adet basketbol sahası, koşu parkuru, çocuk oyun alanı ve fitness alanı yer alacak.

Toplamda 6695 metrekareden oluşacak parkta 2295 m² yeşil alan bulunurken, geri kalan bölümler spor, koşu, dinlenme ve çocuklar için etkinlik alanlarına ayrılacak.

Parkın içinde yer alacak tenis ve basketbol sahaları, fitness alanı ve koşu parkuruyla özellikle gençlere spor yapabilme imkânı yaratılırken, her türlü güvenliğin alındığı oyun alanlarında çocuklar da doyasıya eğlenecek. Oluşturulacak yeşil donatı alanları ile de çevrede yaşayan her yaştan vatandaşa temiz havada dinlenebilmeleri ve sosyalleşebilmeleri için olanak sağlanacak.

Başkan Gökhan Yüksel Proje Alanını Yerinde İnceledi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yeni proje alanında sık sık incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alıyor.

Yapımı devam eden park projesi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yüksel, “Son dönemde başlattığımız önemli projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Yeşil alanların betona yenik düştüğü günümüz şartlarında, göreve geldiğimizden beri Kartallı komşularımıza kazandırdığımız spor alanları ve yeni parklar ile birlikte daha yeşil, daha yaşanabilir bir Kartal yaratma faaliyetlerimizi emin adımlarla sürdürüyoruz.

Bugün burada yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda özellikle genç kardeşlerimiz rahatça spor yapma imkânı bulacak. Her yaştan komşumuz hem spor yapıp hem de aileleri ile beraber dinlenebilecekleri alanlara kavuşacak.” dedi.