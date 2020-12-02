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Kartallı Çocuklara Trafik Eğitim Parkı

Kartal Belediyesi’nin gerçekleştirdiği önemli projelerden biri olan Trafik Eğitim Parkı’nda çalışmalar tamamlandı. Kartal Yalı Mahallesi'nde hayata geçirilen proje ile çocuklar trafiğin işleyişini ve kurallarını trafik parkında deneyimleyerek öğrenecek.

Kartallı Çocuklara Trafik Eğitim Parkı

Kartal Belediyesi’nin gerçekleştirdiği önemli projelerden biri olan Trafik Eğitim Parkı’nda çalışmalar tamamlandı. Kartal Yalı Mahallesi'nde hayata geçirilen proje ile çocuklar trafiğin işleyişini ve kurallarını trafik parkında deneyimleyerek öğrenecek.

4 – 12 yaş aralığındaki çocukların kullanabileceği Trafik Eğitim Parkı’nda her şey çocuklara göre planlandı. Trafik işaret ve levhalarından, yaya geçitleri ve trafik lambalarına kadar her türlü detayın düşünüldüğü park, toplam 1000 metrekarelik alan üzerine kuruldu.

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hayata geçirilen Trafik Eğitim Parkı sayesinde okul öncesi ve okul çağındaki çocuklara trafik kuralları eğlenceli ve uygulamalı şekilde öğretilebilecek. Trafik kültürünün yaygınlaştırılması ve çocukların küçük yaşta bu kültürü edinmeleri amacını taşıyan park, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in tematik park konseptini içeren seçim vaatleri arasında yer alıyordu.

Pandemi koşulları nedeniyle resmi açılışı gerçekleştirilemeyen ve çocukların da haklarındaki kısıtlama kararı nedeniyle belirli saatlerde ziyaret edebildiği Trafik Eğitim Parkı’nda ilerleyen dönemlerde eğitimler düzenlenecek. Gerçek hayattaki caddelerin, yolların ve trafik ile ilgili detayların minyatür halini barındıran parkurda çocuklara, genel trafik eğitimi ve trafikte karşılaşılan olumsuz durumlarda neler yapılması gerektiğini içeren eğitimler verilecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Kartal BelediyesiTrafik ParkıIstanbul
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