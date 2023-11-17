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Kartallı Çocuklar Dünya Çocuk Hakları Günü’nü Kutladı

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Kartallı Çocuklar Dünya Çocuk Hakları Günü’nü Kutladı
Türkiye’nin en fazla kreşine sahip ilçe belediyesi olan Kartal Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi’nin kreşlerinde modern ve çağdaş eğitim anlayışıyla geleceğe en iyi şekilde hazırlanan kreş öğrencileri 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, hem çocukların haklarını anlatan konferansa katıldı, hem de yaptıkları resimleri sergileyerek bu anlamlı günü kutladı.

Kreş Öğrencilerinden 20 Kasım Çocuk Hakları Sergisi

Kreş Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde öğrenim gören minikler tarafından ‘Çocuk Hakları’ temasıyla hazırlanan sergi büyük beğeni topladı. Kartal Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleşen serginin açılışına, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Başkan Yardımcısı İmam Aydın, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Kartal Belediyesi kreşlerinin tüm yerel yönetimlere örnek olması gerektiğini, belediyenin öngörüsüyle birlikte diğer belediyelerin de kreşlere daha çok önem vermeye başladığının altını çizdi. Çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutlayan Başkan Yardımcısı Aydın, sonrasında öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan ve çocuk haklarının anlatıldığı sergiyi gezdi.

Minik Öğrenciler İçin Çocuk Hakları Konferansı

Serginin açılışının ardından Avukat Selmin Cansu Demir tarafından gerçekleştirilen seminerde, çocuklara Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan hakları, slâytlar eşliğinde anlatıldı. Avukat Demir, çocuk haklarının neler olduğunu, nelerin hak ihlali sayılabileceğini örneklerle açıkladı.

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