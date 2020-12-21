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Kartal’daki İbadethanelerin Tente Sistemleri Yenileniyor

Kartal Belediyesi, hayata geçirdiği proje ile ilçe genelindeki ibadethanelerin avlularında yer alan hareketli tente sistemlerini yeniliyor ve sabit tente sistemleri inşa ediyor.

Kartal’daki İbadethanelerin Tente Sistemleri Yenileniyor

Covid-19 tedbirleri kapsamında ibadetlerini açık havada gerçekleştiren vatandaşların özellikle yağışlı havalarda ve sıcak yaz günlerinde gereksinim duyduğu üstü kapalı alan ihtiyacına cevap veren hareketli tente sistemleri, Kartal Belediyesi’nin hayata geçirdiği proje ile yenilenirken avluları uygun olan bazı camilere de sabit tente sistemleri kuruluyor.

Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, cami imamları ile koordineli bir şekilde ihtiyaç durumuna göre oluşturulan iş planı çerçevesinde ilk etapta; Nursen Özdayı Safa Cami, Mehmet Akif Cami, Topçamlar Cami, Kadirli Cami ve Topselvi Kubbeli Cami’nde sabit tente sistemleri kurma çalışmalarına başladı. Yaklaşık 60 metrekare alanı kapsayan sabit tente sistemlerinin kullanışlı olması ve bakımının daha kolay olması sebebiyle ilerleyen dönemde daha çok ibadethanede uygulanması planlanıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Kartal BelediyesiIstanbul Haberleri
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