Kartalda Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi Açıldı

Kartal Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde anlamlı bir hizmeti daha hayata geçirdi. Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi, düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi. Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yapılan Kartal Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nin açılışı ile ilçeye yeni ve modern bir veterinerlik binası kazandırıldı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yeni açılan merkezle sokak hayvanlarının tedavisi konusunda imkanlarının artığını belirterek, Kartal Belediyesi’nin 45 dönüm üzerine kurulacak bir barınak projesinin olduğunu hatırlattı. Gerekli izinlerin çıkmasının hemen ardından projeyi yapabileceklerini ve diğer 39 ilçenin de bu şekilde barınakları hayata geçirmeleri ile sokak hayvanlarına yeni yaşam alanları verebileceklerini ifade etti.

Kartal Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleştirilen Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nin açılış törenine kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

“Sokak Hayvanları İçin Attığımız Bu Büyük Adım, Atacağımız Başka Adımların Öncüsü Olsun”

Açılış kurdelesini kesmeden önce kürsüye çıkan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel şöyle konuştu: “2019 yılında göreve geldiğimizde Komşu İletişim Merkezi’ni kurduk. O dönemde günlük 100 olan telefon çağrımız şu anda günlük 600’ün altına düşmüyor. Komşularımızdan günlük 600 ila 1000 arasında telefon alıyoruz. Aylık ortalama 15 bin komşumuz taleplerini iletiyor. Bu çağrılardan da aldığımız bilgilere göre sokak hayvanlarımızla ilgili atacağımız adımları aslında planlamıştık. Bu merkezde planlamanın ürünü ve kısırlaştırma sürecini gerçekleştirmeden bu popülasyonu kontrol altına almamız mümkün değil. Tek başına yeterli de değil ama şu andan itibaren kısırlaştırma süreci ile ilgili hizmetimizin 2, 3 kat artacağını hizmete giren bu binayla birlikte söyleyebiliriz. Ameliyatların, kaza gibi olayların ardından gerçekleşecek tedavilerin ve sokak hayvanlarının tedavisi ile ilgili hizmetlerin iyileşeceğinden şimdiden bahsedebilirim. Sadece Kartal’da değil 39 ilçenin hepsinin barınak sorununu çözmesi ile bir mesafe daha kat edebiliriz. Aydos Ormanı büyük bir zenginliğimiz ve bazen bilinçsiz insanlar tarafından buraya topluca bırakılan, terk edilen hayvanlar nedeniyle sorun yaşayabiliyoruz. İnşallah barınak yerimizin de onaylanmasıyla ki; Sayın Valimiz ve Kaymakamımızın da destek vereceğine inanıyorum. Tedavi merkezimiz ile birlikte sokak hayvanlarına daha iyi hizmet sunabileceğiz ve kentte sokak hayvanlarının popülasyonu ile ilgili mesafe almış olacağız. Bu uzun vadeli yolculuk için attığımız bu büyük adım sokak hayvanları için atacağımız başka adımlarında öncüsü olsun.”

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Veteriner Hekim olan Mustafa Oktay Aksu, Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde sokak hayvanlarının tedavileri için her türlü tıbbi imkân ve olanağın yer aldığını belirtti. Sokakta kalamayacak kadar yaşlı, engelli veya saldırgan hayvanlar içinde kanunen zorunlu olan barınağa ihtiyaç olduğunu söyledi. Pendik sınırları içinde kalan orman alanında 45 dönümlük bir alanın Kartal Belediyesi’ne barınak yapma koşuluyla tahsis edildiğini ve bu konudaki sorunların ortadan kalkmasının ardından bu alana barınak yapabileceklerini ifade eden Aksu, kısırlaştırmanın önemine değinerek bir çift kedi veya köpeğin kısırlaştırılmadıkları takdirde 5 yıl içinde 65 bin sayısına ulaşabileceğini söyledi.

Açılış töreninde daha sonra Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk, Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Dr. Fevzi Karaağaç kısa birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Orhan Niyazi Erdinç tarafından katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Takdimin ardından Başkan Yüksel ve protokol katılımcıları tarafından açılış kurdelesi kesilerek Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninin ardından Başkan Gökhan Yüksel, merkezi gezerek Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Çoban’dan bilgi aldı. Klinik, ameliyathane ve bölümleri inceledi. Tören toplu hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

Kartal Cumhuriyet Mahallesi’nde 1200 m2 alan üzerine kurulu Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde; 2 klinik, 2 ameliyathane, 1 bakım odası, 1 laboratuvar, 1 röntgen ünitesi yer alıyor. Ayrıca merkezde hayvan müşahede alanı, eğitim odaları, sosyal alanlar, bekleme alanı ve 30 araçlık otopark da bulunuyor.