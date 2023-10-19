Kartal’da Muhtarlar Günü Kutlandı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları İmam Aydın ve Adem Uçar, Kartal Muhtarlar Derneği Başkanı Soner Eker, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kartal Şube Başkanı Hülya Gülsaran Arkan ve Kartal’ın mahalle muhtarları törene katılım sağladı.

Ulu Önder Atatürk ve tüm kahramanlar adına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın devamında, tüm muhtarlar adına Kartal Muhtarlar Derneği Başkanı Soner Eker, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

“Muhtarlar, Yerel Demokrasinin Teminatıdır”

Başkan Yardımcısı İmam Aydın, tüm muhtarların Muhtarlar Gününü kutlayarak, muhtarların yerel demokrasideki önemine dikkat çekti.

Aydın, özetle şunları söyledi; “Bugün burada, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü coşkuyla kutlamak için bir araya geldik.

Bu özel gün vesilesiyle, ülkemizin dört bir yanında hizmet veren değerli muhtarlarımızın fedakârlıklarını ve emeklerini bir kez daha anmak istiyoruz.

Muhtarlarımız, yerel demokrasinin teminatıdır. Mahallelerimizin temsilcileri olarak, toplumumuzun ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için gece gündüz çalışıyorlar.

Onlar, vatandaşlarımızın sesi ve sorunlarının çözüm yolu oluyorlar. Bizler de Kartal Belediyesi olarak, muhtarlarımızın yanında olmaya ve işbirliği yapmaya her zaman hazırız.

Çünkü mahallelerimizin kalkınması ve gelişmesi için birlikte çalışmamız bizler için çok önemli.

Bugün burada, ülkemizin dört bir yanındaki muhtarlarımıza teşekkür etmek ve gelecekteki çalışmalarında başarılar dilemek için toplandık.

Hep birlikte, daha yaşanabilir, daha güzel bir Kartal için el birliğiyle çalışacağız.”