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Kartal’da, Meme Kanserine Dikkat Çekmek İçin ‘Pembe Patika Yürüyüşü’ Yapılacak

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Kartal’da, Meme Kanserine Dikkat Çekmek İçin ‘Pembe Patika Yürüyüşü’ Yapılacak
Kartal Belediyesi, Kızılay Kartal Hastanesi ve Kızılay Toplum Merkezi işbirliği ile meme kanserine ilişkin farkındalık oluşturmak ve erken tanıya dikkat çekmek amacıyla 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında "Pembe Patika Yürüyüşü" düzenlenecek.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla belirlenen 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında; Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Kızılay Kartal Hastanesi ve Kızılay Toplum Merkezi önemli bir etkinliğin iş birliğini üstleniyor.

13 Ekim 2023 Cuma günü Neyzen Tevfik Meydanı’nda saat 14.00’te başlayacak olan Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı etkinliği, Kartal Meydanı’na doğru yapılacak olan Pembe Patika Yürüyüşü ile devam edecek.

Meme kanserinin simgesi olan pembe kurdeleler ve balonlarla süslenen patika yürüyüşü ile meme kanserinde erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekilecek.

Etkinliğin devamında Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alper Cihan, meme kanserinin teşhisi ve tedavisi hakkında bilgilendirme semineri vererek katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

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