Kartal’da Kültür Sanatla Dolu Bir Hafta Sonu Yaşandı

Türk şiirinin unutulmaz ismi Orhan Veli Kanık’ın hayatının ve şiirlerinin ele alındığı, ‘Bir Garip Orhan Veli’ müzikal tiyatro oyunu, Soğanlık Kültür Merkezi sahnesinde izleyicilerle buluşurken, Aşık Hasan Papur ise ‘Adım Adım Anadolu Türküleri’ konseriyle Kartallı sanat severlere müzik ziyafeti verdi.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Kasım ayı programı kapsamında sahnelenen oyuna, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Deniz Şahin ile çok sayıda tiyatro sever katıldı.

Oyun, yazar Murathan Mungan'ın kaleme aldığı senaryo ile ünlü oyuncu Reha Özcan tarafından tek kişi sahnelendi. İzleyiciler tarafından büyük ilgi ve beğeni toplayan müzikal tiyatro performansı, Orhan Veli'nin derin dünyasına ve şiirlerine duyulan hayranlığı yansıttı.

“Sanat, toplumun ruhunu şekillendirir”

Gecenin sonunda, Başkan Yardımcısı Adem Uçar, oyuncu Reha Özcan’a teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Başkan Yardımcısı Adem Uçar, ünlü oyuncuya teşekkürlerini sunarak; “Sanat, bir toplumun ruhunu şekillendirir, bir araya getirir ve geçmişle gelecek arasında köprüler kurar. "Bir Garip Orhan Veli" bu anlamda, sanatın bu kutsal rolünü bir kez daha hatırlatıyor. Bu güzel etkinliği bizlerle buluşturan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in liderliğindeki ekip arkadaşlarıma ve tabii ki siz değerli sanatseverlere teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu tür etkinlikler, kültür ve sanatın toplumumuz içinde daha geniş bir yer bulmasına katkıda bulunur ve gelecek nesillerle Orhan Veli gibi büyük şairlerin mirası paylaşılır” ifadelerini kullandı.

Kartal’da Anadolu Türküleri Şöleni

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği Kasım ayı kültür etkinlikleri kapsamında Aşık Hasan Papur’un sahne aldığı “Adım Adım Anadolu Türküleri” adlı konserle Kartallı sanat severler müziğe doydu. Kartal Yakacık Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere Kartallı vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Türkülerin birbiri ardına coşkuyla seslendirildiği konserde salonu dolduran kalabalık izleyici grubu Aşık Hasan Papur’un söylediği türkülere sık sık eşlik etti. Anadolu’nun bütün yörelerinden ezgileri sazı ve sözüyle Kartallılara aktaran sanatçı Aşık Hasan Papur konserinde bir de sürpriz yaptı. Sanatçı; Kartal için yazıp bestelediği türküyü ilk kez seslendirerek dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Konserin sonunda sanatçı Aşık Hasan Papur’a sergilediği muhteşem performans için Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi Muhtarı Senem Özdemir tarafından çiçek takdim edildi.