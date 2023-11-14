  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Kartal'da İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı

Kartal'da İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı

Yayınlanma:
Kartal'da İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı
İstanbul Kartal'da motor kısmında yangın çıkan İETT otobüsünde hasar oluştu.

D-100 kara yolunun Soğanlık Köprüsü mevkisinde, garaja giden A.K. idaresindeki 34 TP 9882 plakalı İETT otobüsünün motor kısmı alev aldı.

Dumanı gören sürücü A.K, otobüsü durdurarak ilk müdahaleyi yangın tüpüyle yaparken itfaiye ekiplerine de haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle otobüsün motor kısmında hasar oluştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
İSTDO, İstanbul'daki düğün salonlarında yanıcı ve parlayıcı madde kullanmama kararı aldı
İSTDO, İstanbul'daki düğün salonlarında yanıcı ve parlayıcı madde kullanmama kararı aldı
İstanbul'da etkili olan sağanak barajlara yaradı
İstanbul'da etkili olan sağanak barajlara yaradı
İstanbul'da büyük kesinti ! İSKİ duyurdu: O ilçelerde sular yok!
İstanbul'da büyük kesinti ! İSKİ duyurdu: O ilçelerde sular yok!
İstanbul'da arızalanan metroda yolcular mahsur kaldı
İstanbul'da arızalanan metroda yolcular mahsur kaldı
20 ilçede elektrikler kesilecek! İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
20 ilçede elektrikler kesilecek! İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
İstanbul'da minibüsten taksiye dönüştürülen araç sahiplerinden İBB'ye tepki
İstanbul'da minibüsten taksiye dönüştürülen araç sahiplerinden İBB'ye tepki
Sivaslılar, Sultangazi'de buluştu
Sivaslılar, Sultangazi'de buluştu