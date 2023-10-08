Kartal'da Her Ayın İlk Cumartesi Günü Muhtarlar Toplantısı Düzenleniyor

Kartal Belediyesi, ilçedeki meselelere hızla el atmak ve etkin sonuçlar almak için her ayın ilk cumartesi günü özel bir toplantı tertip ediyor. Bu toplantıların sonuncusu, ilçe hizmet binasında gerçekleşti ve Kartal Belediye Başkan Yardımcısı İmam Aydın'ın öncülüğünde yapıldı.

Kartal'da Öne Çıkan Projeler

Toplantı sırasında, İmam Aydın Kartal'da başlatılan birçok yeni projeyi dile getirdi. Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi'nin gençlerin eğitimine katkıda bulunacağını, Bayram Demirkol Parkı'nın ikinci aşamasının şehir sakinlerine daha fazla yeşil alan sunacağını ve Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nin bölge hayvanları için kritik bir rol oynayacağını vurguladı.

Gökhan Yüksel'in Öncülüğünde Kartal'da Değişim

İmam Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in bu projelerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesindeki azmi ve kararlılığına dikkat çekti. Yüksel'in Kartal'ın gelişimi için tüm enerjisini harcadığını ve bu başarının anahtarlarının muhtarlar ve onların yerel bilgisi olduğunu ifade etti.

Kartal Belediyesi ve Muhtarların İşbirliği

İmam Aydın, Muhtarlar Toplantısı'nın 160. kez gerçekleştiğini belirtti ve bu toplantıların Kartal Belediyesi'nin halkla etkin işbirliği yapma kararlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Toplantı boyunca, mahalle muhtarları da söz alarak, kendi bölgelerindeki ihtiyaçları ve sorunları aktardı.

Geleceğe Dönük Planlar ve Taahhütler

Kartal'ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek amacıyla yapılan bu toplantıların, ilçenin geleceği için atılan adımların bir parçası olduğuna değinen Aydın, bu toplantıların önemini vurguladı. Toplantının sonunda, Kartal Belediyesi'nin yönetici kadrosu, muhtarların dile getirdiği sorunlara dair notlar aldı ve bu sorunlara çözüm üretmek için harekete geçeceklerini ifade etti.