Kartal'da eğitim çalıştayı yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapmasında Kartal’da çok önemli bir çalıştay düzenlendi. Kartal Belediyesi ve Kartal Kent Konseyi işbirliği ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında milli eğitimin ve sorunların masaya yatırıldığı çalıştaya birbirinden değerli pek çok uzman isim katıldı.

Kartal Kent Konseyi Eğitim Komisyonu tarafından koordine edilerek uzman konuşmacıların katıldığı ve Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Milli Eğitimimiz, Sorunları, Çözüm Önerileri" adlı çalıştay, düzenlenen törenle açıldı.

Düzenlenen çalıştaya eğitim camiasının yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, siyasi partilerin temsilcileri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Kartallı vatandaşlar katıldı.

Çalıştay; üç oturum halinde yapıldı ve alanlarında uzman on iki farklı konuşmacı Cumhuriyeti ve milli eğitimi ilgilendiren farklı konularda bildirilerini sundu.

“Kartal Belediyesi İle Birlikte Çocukların Suya Erişimi İçin Bir Proje Gerçekleştireceğiz”

Çalıştayın açılış konuşmasını Kartal Kent Konseyi Başkanı Av. Türkan Kurtulmaz Öztürk gerçekleştirdi. Yapılan çalıştayın ilk olduğunu; ancak devamının da geleceğini belirten Öztürk, katkılarından dolayı Kartal Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konuşmasında eğitimle ilgili pek çok soruna değinen Öztürk okullardaki bazı yetersizliklere dikkat çekti.

Artan ekonomik zorluklardan dolayı okullarda beslenemeyen çocuklar olduğunu ve su alamadığı için başka yerlerden su içmek zorunda kalan çocuklar olduğunu vurgulayan Öztürk, bu duruma engel olmak için bazı projeler geliştirdiklerini söyledi.

Kartal Belediyesi’nin okullarda yoksul öğrencilere yardımlar yaptığını kaydeden Öztürk, su erişimi için de bir projeleri olduğunu ve Kartal Belediyesi ile birlikte bunun hayata geçireceklerini kaydetti.

Eğitimin planlamasının gerektiğini kaydeden Öztürk, talebe göre arz olacak şekilde nüfusun yüzde 37’sini oluşturan genç nüfusun eğitilmesi gerektiğini kaydetti.

“Yeni Yurttan 500 Kız Öğrencimiz Faydalanıyor”

Çalıştayda daha sonra kürsüye davet edilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili İmam Aydın, Kartal Belediyesi’nin hem lise ve üniversite hazırlık kursları hem de yeni yurtlar ile ilgili yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini kaydetti. Aydın, bu kurslarda eğitim alan bir öğrencinim birincilik aldığını vurguladı ve yeni yurttan 500 kız öğrencinin tüm yemekler dahil olmak üzere aylık 4500 lira katkı vererek faydalanabileceğini söyledi.

Kartal Belediyesi olarak yeşil alanları arttırmak için sürekli faaliyet gösterdiklerini ve aşevini kurarak ihtiyaç sahibi ailelere günde 2 öğün yemek verdiklerini kaydeden Aydın, sosyal demokrat belediyecilik anlayışının gereği olarak bu tür hizmetlerin yaygınlaşması gerektiğini ifade etti.

Çalıştaya Sunulan Bildiriler Kitap Haline Getirilecek

Açılış konuşmalarının ardından başlayan çalıştayda ilk oturuma Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Eski Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürü Ömer Balıbey ile öğretim Üyesi Dr. Sakin Öner katıldı. Şefika Keskin’in kolaylaştırıcı olduğu bu oturumun ardından ise 2. oturum başladı.

Kolaylaştırıcılığını İlhan Gülek’in yaptığını oturuma Eğitim- İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Gümüş, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yusuf Çotuksöken ve Eğitimci Birlik Sendikası İstanbul İl Temsilcisi Beyza Çelik konuşmacı olarak katılarak bildirilerini sundu.

Çalıştayın 3. oturumuna ise tarih öğretmeni Turgut Ünlü, eğitimci Feray Aytekin Aydoğan, AÇEV saha sorumlusu Samettin Nesipoğlu ve Veli-Der Başkanı Ömez Yılmaz katıldı.

Bu oturumun kolaylaştırıcılığını ise Osman Ünal gerçekleştirdi. Sabah saat 10.00’dan akşam 18.00 saatlerine dek süren çalıştaya sunulan bildirilerin daha sonra kitap haline getirileceği ve eğitim konusundaki sorunların ve çözüm önerilerinin daha fazla kişiye ulaşması sağlanacağı belirtildi.

Çalıştay süresince; Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu - Anayasal Bir Hak Olarak Laik Eğitim Hakkı, Eski Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürü Ömer Balıbey - Cumhuriyet Dönemi Öğretmen Eğitimi, Öğretim Üyesi Dr. Sakin Öner - Cumhuriyetin Eğitim Vizyonu, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan - Dünden Bugüne Eğitim Politikaları, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Gümüş-Müfredatın Yüz Yılı (Dindarlık ve Yurttaşlık Mücadelesinin Demokrasi Referansında Değerlendirilmesi), Eğitim- İş Genel Başkanı Kadem Özbay-100. yılda Eğitim Sisteminin Görünümü, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yusuf Çotuksöken-Edebiyat Eğitimi Nasıl Olmalıdır?, Eğitimci -Birlik Sendikası İstanbul İl Temsilcisi Beyza Çelik- Özel Eğitim Kurumlarında Öğretmen Sorunlarına Bakış, Tarih Öğretmeni Turgut Ünlü- Öğretmen Örgütlenmesi (TÖS, TÖB-DER), Eğitimci Feray Aytekin Aydoğan-Laik ve Kamusal Eğitim, AÇ0EV Saha Sorumlusu Samettin Nesipoğlu- Eğitime 0-6 Yaş Bakışı, Anne-Baba Eğitimi, Eğitimci - Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz-Veli Bakışıyla Milli Eğitimimiz başlıklı bildirilerle ilgili sunumlarını gerçekleştirdi.