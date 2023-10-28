Kartal’da Cumhuriyet’in 100. Yılına Özel Etkinlikler

Kartal, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılını coşku ve gurur ile karşılamaya hazırlanıyor. Bu özel yıl için Kartal Belediyesi etkinliklerle dolu bir program hazırladı. Cumhuriyet Bayramı'nda ve onu takip eden günlerde Kartal’ın sokakları ve meydanları renkli gösterilere, konserlere ve kutlamalara ev sahipliği yapacak.

Cumhuriyet’in 100. Yılı Kutlama Programı

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu anlamlı yıl için "Haydi Kartal, Cumhuriyetimizin 100. Yıl Coşkusunu Hep Birlikte Yaşayalım" sloganıyla bir dizi etkinlik organize ediyor. 26 Ekim'den başlayarak 19 Kasım'a kadar sürecek olan bu etkinliklerde sanattan spora birçok sürpriz yer alıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı

29 Ekim’de, gündüz etkinlikleriyle başlayacak olan kutlamalar, çocuklar için düzenlenen aktiviteler, vals ve zeybek gösterisi, ritim grup gösterisi ve daha birçok etkinlikle sürecek. Akşam ise Kartal Meydanı’nda ve Kartallı Kazım Meydanı’nda eş zamanlı gerçekleştirilecek olan "Cumhuriyet’e Giden Yol" belgeselinin gösterimi yapılacak.

Öne çıkan etkinliklerden biri olan Fener Alayı, Kartallı Kazım Meydanı’ndan başlayarak Kartal Meydanı’na kadar devam edecek. Saat 21.00'de pop müziğin sevilen ismi Hadise'nin konseriyle zirveye ulaşacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bu özel yılın heyecanını dile getirerek, "100 yıllık Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşamak, bu değerli mirası kutlamak için tüm Kartallıları etkinliklerimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ekim ve Kasım Aylarına Özel Etkinlik Takvimi

Kartal’ın farklı noktalarında gerçekleşecek olan etkinlikler arasında; resim sergisi, söyleşiler, çocuk etkinlikleri, tiyatro oyunları, konserler ve spor turnuvaları yer alıyor. 26 Ekim Perşembe günü başlayan etkinlikler, 19 Kasım Pazar günü son bulacak.

26 Ekim: ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Cumhuriyet Kadınları Buluşuyor’ Balosu, Atalar Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

27 Ekim: Kartal Belediyesi Sergi Salonu'nda ‘Türkiye’nin İlkleri’ Miras Resim Sergisi ve Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda ‘Çocuk Meclisi 100. Yıl Oturumu’ gerçekleştirilecek.

Son olarak, 19 Kasım'da ‘100. Yıl Masa Tenisi Turnuvası’ saat 12.00'de düzenlenecek.

Cumhuriyetimizin 100. yılının coşkusunu Kartal’da doyasıya yaşamak için bu özel etkinliklere katılabilirsiniz. Kartal Belediyesi, tüm halkı bu özel kutlamalara davet ediyor.