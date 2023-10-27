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Kartal'da Cumhuriyet Kadınları Bir Araya Geldi

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Kartal'da Cumhuriyet Kadınları Bir Araya Geldi
Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet’in ilanının 100. Yılı kutlamaları kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi. “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Cumhuriyet Kadınları Buluşuyor” adlı etkinlik Kartal Atalar Büklü Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın’ın yanı sıra, Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut, Doğru Parti Kartal İlçe Başkanı Gülay Şakar, CHP Kartal Kadın Kolları Başkanı Birgül Karababa, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, Kartal Kent Konseyi Başkanı Av. Türkan Kurtulmaz Öztürk ve Kartallı kadınlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan ilk sözü alarak, müdürlük olarak yapılan faaliyetleri anlattı. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın ise yaptığı konuşmada Cumhuriyetin 100. Yılının önemine değinerek Kartal Belediyesi’nin gerçekleştirdiği bazı hizmetlerden örnekler verdi. Kadın ve Aile Müdürlüğü’nün özellikle kadınların sorunlarına yönelik çözümler üreten çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekti.

Etkinlikte daha sonra sanatçı Özgür Doğan ve orkestrası sahne aldı. Birbirinden hareketli türküleri yorumlayan Doğan’ın ezgilerine kadınlarda halaylarla yanıt verdi.

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