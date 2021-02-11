Kartal’da, Çöp Konteynerleri Yıkanıp Dezenfekte Ediliyor

Virüsle mücadelede, temizliğin hayati önem taşımasından dolayı, ilçedeki yer altı ve yer üstü tüm çöp konteynerleri düzenli aralıklarla yıkanıp dezenfekte ediliyor. Korona virüsü ile mücadele kapsamında kamu kurumları, okullar, ibadethaneler ve ortak kullanım alanlarında binlerce metrekarelik alanı düzenli olarak tekrarlayan çalışmalarla Nono Gümüş İyon teknolojisi ile dezenfekte eden Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki galvanizli çöp konteynerleri, cadde üzerlerine konulan 3000 ve 500 litrelik çöp konteynerleri ile geri dönüşüm kumbaralarında ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Günün erken saatlerinde yıkama ve dezenfekte çalışmalarına başlayan ekipler, gruplar halinde belirlenen noktaları tek tek elden geçiriyor. Kartal Belediyesi tarafından yürütülen hijyen çalışması ile atıkların halk sağlığına karşı tehdit oluşturmasının önüne geçiliyor.