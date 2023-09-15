Kartal'da Çevre ve İnsan Odaklı Uygulama

Kartal Belediyesi, çevre ve insan odaklı projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak, modern bir teknoloji yöntemi olan, ‘akustik tomografi’ yöntemiyle, ilçede yoğun olarak kullanılan noktalardaki ağaçların sağlık durumu inceleniyor.

Ağaçların adeta röntgeninin çekildiği çalışma sayesinde, devrilme riski bulunan ağaçlara karşı önlem alınarak, vatandaşların can güvenliği sağlanıyor. Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği çevre dostu adım, doğa sevgisinin bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Akustik tomografi yöntemiyle yapılan inceleme, sadece ağaçların sağlığını değil, aynı zamanda ilçede yaşayan vatandaşların güvenliğini de garanti altına alıyor.

Ankara Caddesi’ndeki Ağaç Devrilmesi Ön Ayak Oldu

İlçede, 2021 yılında COVİD-19 salgını döneminde yaşanan talihsiz bir olay, projenin hayata geçirilmesi için bir ön ayak oluşturdu. Kartal’ın en işlek noktalarından biri olan Ankara Caddesi’nde bir ağaç devrilmiş, olay sokağa çıkma yasakları dönemine denk geldiği için şans eseri yaralanan olmamıştı. Olay üzerine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belediye yetkililerine bir önlem çalışması gerçekleştirmesi için talimat verdi. Bunun üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’de ilk defa 2007 yılında İstanbul Üniversitesi'nde kullanılan ve ağaçların sağlık durumunu ölçen modern bir uygulamayı Kartal’da hayata geçirdi. Akustik tomografi ismi verilen modern uygulamada, ses dalgalarının ağaç gövdeleri içindeki hareketlerini detaylı bir şekilde analiz ederek, ağacın iç yapısı görüntüleniyor. Bu sayede, ağacın kökünden tepe noktasına kadar olan bölgelerinde oluşabilecek sorunlar belirleniyor. Özellikle sağlık durumu kötü olan ve devrilme riski taşıyan ağaçlar bu yöntemle belirlenerek gerekli önlemler alınıyor.

Ağaçlar, Sağlık Durumuna Göre Tedavi Edilecek

Uygulamada başlangıç olarak, ilçenin en yoğun caddesi olan Ankara Caddesi’nde çalışmalar başlatıldı. Ekipler, Ankara Caddesi’ndeki tüm ağaçların röntgenini çekerek, risk durumuna dair incelemeler başlattı. Ayrıca, eski çınar ağaçlarının bulunduğu bir mahalle olarak bilinen Yakacık Mahallesi’nde de belirli noktalarda aynı işlem uygulandı.

Yetkililer, çalışmalar neticesinde ağaçların sağlık durumuna göre iyileştirme yapılacağını ifade ederken, büyük oradan devrilme riski bulunan ve iyileştirme yapılması olanaksız olan ağaçların ise Tabiat Varlıkları Koruma Kurumu’na teslim edileceği belirtildi. Ayrıca, ağaçların sağlık durumuna göre, “Ağaç Tespit Formu” doldurularak, risk analiz sonucuna göre muayene tablosu oluşturulacak. Rapor doğrultusunda; mantar, sıvı akıntıları, tepe göçmesi, dal kuruması, kovuk doldurma, tepe göçmesi, dal kurumaları, kök çevresi bakımı, ağaçların kuşaklanması ve desteklenmesi hususunda tedavi yöntemleri uygulanacak.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, Kartal Belediyesi’nin çevre ve insan odaklı çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, şunları söyledi; “Kartal Belediyesi olarak, çevremizi ve doğal kaynaklarımızı koruma misyonumuz doğrultusunda, son teknolojiyi kullanarak inovatif çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Akustik Tomografi yöntemi sayesinde, Kartal ilçemizdeki yoğun bölgelerde bulunan ağaçların sağlık durumunu belirleyerek, olası riskleri önceden tespit ediyoruz. Adeta ağaçların "röntgenini" çekiyoruz. Bu proje, ağaçların sağlık durumunu detaylı bir şekilde analiz ederek, sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturma amacını taşıyor. Ekipmanlarımızın hassasiyeti sayesinde, ağaçların içsel yapısını inceleyerek olası hastalıkları ve zayıf noktaları belirliyoruz. Böylece, potansiyel devrilme riski taşıyan ağaçları tespit edip gerekli önlemleri alarak hem can güvenliğini sağlıyor, hem de çevremizi koruyoruz. Bu proje, Kartal Belediyesi olarak doğayla iç içe bir yaşam alanı oluşturma vizyonumuzun bir parçasıdır. Sonuç olarak, Akustik Tomografi ile ağaç sağlık taramaları projesi, Kartal Belediyesi'nin çevre ve doğa sevgisiyle birleşerek, daha yaşanabilir bir Kartal için atılmış önemli bir adımdır. Projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz.”